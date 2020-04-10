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, mezuniyet aşamasındaki hemşirelik öğrencileri için yeni bir karar aldı

Başkanı M. A. , "Hemşirelik programlarında mezun aşamasında olan öğrencilerimizin, yaşanan güçlükler nedeniyle, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemiyle sınırlı kalmak kaydıyla, staj/uygulama eğitimlerini; sağlık birimlerinde koruyucu önlemler alınarak yapabilecekleri gibi uzaktan öğretim yoluyla tamamlayabilmeleri hususunun yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek karara bağlanması uygun görüldü" dedi.

İHA Eğitim
Giriş Tarihi: 10.4.2020 15:24 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 15:56 ABONE OL
YÖK, mezuniyet aşamasındaki hemşirelik öğrencileri için yeni bir karar aldı

Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı (YÖK) Türkiye'nin de içinde bulunduğu Covid-19 salgını dolayısıyla öğrencilerin mağduriyetini gidermek adına yeni bir karar aldı. YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç'ın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada,

"YÖK olarak içinde bulunduğumuz küresel salgın döneminde, yükseköğretimin bütün imkanlarını kullanarak bu süreci yönetmeye devam etmekteyiz. Bu kapsamda, Hemşirelik programlarında mezun aşamasında olan öğrencilerimizin, yaşanan güçlükler nedeniyle, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemiyle sınırlı kalmak kaydıyla, staj/uygulama eğitimlerini; sağlık birimlerinde koruyucu önlemler alınarak yapabilecekleri gibi uzaktan öğretim yoluyla,tamamlayabilmeleri hususunun yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek karara bağlanması uygun görülmüş ve bu karar yükseköğretim kurumlarına iletilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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YÖK, mezuniyet aşamasındaki hemşirelik öğrencileri için yeni bir karar aldı
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