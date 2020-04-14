LGS’de kazanma şansı arttı

2012'de başlatılan 4+4+4 sistemi kapsamında 60 aylıkken okula başlayanlarla birlikte bu yıl liseye başlayacak öğrenci sayısı 700 bin artarak 1.8 milyona çıkacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) herhangi bir izdihamın yaşanmaması için liselerdeki kontenjanları yükseltti. Lise Giriş Sınavı'yla (LGS) öğrenci alacak okulların kontenjanı yüzde 52.6 arttı. 2019'da 139 bin 660 olan sınavla yerleşme kontenjanı da 213 bin 128'e çıktı. Dolayısıyla sınavı kazanma şansı da yükseldi. Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerin kazanma şansı yüzde 11 yükseldi.Anadolu liselerinin kontenjanları yüzde 68.4 ile 71 bin 494'e fen liselerininki ise yüzde 35 artışle 46 bin 710'a çıkarıldı. Sosyal bilimler liseleri yüzde 36.4 artırılarak 12 bin 846'ya yükseltildi. Anadolu imam hatip liseleri yüzde 46 ile 42 bin 8, Mesleki ve teknik Anadolu liselerininki ise yüzde 64.3 ile 40 bin 70'e çıktı. Öte yandan sınıf mevcutları da artırıldı. Bazı Anadolu liselerinde sınıf mevcudu 40'a fen liselerinde ise 34'e kadar çıkabilecek.Uzmanlar, kontenjan artışının avantajlı bir durum olmasının yanı sıra sınava girecek öğrenci sayısının da artması nedeniyle LGS'nin geçen yıllardaki gibi yine zorlayıcı bir sınav olacağını vurguladı. Ayrıca soruların ilk dönem konularından çıkacak olması da sınavın eleyiciliğini artıracak başka bir unsur. Konu daraldıkça soruların zor olma olasılığının artacağına dikkat çeken uzmanlar, öğrencilerin rehavete kapılamadan düzenli çalışmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kaynaştırma öğrencileri için hazırlanan Türkçe, matematik ve hayat bilgisi derslerine ait 30 ders anlatım videosunun ilkinin 17 Nisan'da TRT EBA TV'de yayınlanmaya başlanacağını bildirdi. Bakan Selçuk, "İlkokul ve ortaokul düzeyindeki kaynaştırma öğrencilerine yönelik Türkçe, matematik ve hayat bilgisi derslerine ait 30 ders anlatım videosu hazırladık. Bunlardan ilki 17 Nisan'da TRT EBA TV'de yayınlanacak. Kaynaştırma öğrencilerine Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilgisi ve sosyal bilgiler dersleri için de etkinlik sayfaları açılacak. Bu öğrencilerimizin durumları, Özel Öğretim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce, tüm okul rehberlik servislerince kullanılmak üzere hazırlanan formlarla takip edilmeye başlanacak" ifadelerini kullandı.En az iki oyuncu.Kâğıt ve kalem.9 adet taş ya da fasulye, nohut.Kâğıt üzerine büyükçe bir yıldız çizilir. Yıldız üzerinde beş köşe ve beş kesişme noktası işaretlenir. İlk oyuncu yıldızın üzerinde kesişme noktalarına ve köşelerine birer taş yerleştirir. Tek nokta boş bırakılır. Oyuncu taşları birbiri üzerinden atlatarak taşlarını birer birer dışarı çıkarmaya çalışır. Eline aldığı taşı önündeki taşın üzerinden atlayarak boş noktaya koyar ve üzerinden atladığı taşı dışarı çıkarır. Oyunda hedef tek taş bırakmaktır. Oyunculardan en az taş bırakan oyuncu puan kazanır.YKS'ye nasıl hazırlanmak gerekiyor? Hangi konulardan eleyici sorular gelebilir? Ders ders YKS tüyoları....