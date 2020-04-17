Pandemi eğitimde dijital dönüşümü hızlandıracak

Koronavirüs salgını, öğrencilerin eğitim hayatlarını da değiştirdi. Yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte eğitimde dijital dönüşüm yaşandığını belirten İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) İKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı ve Eğitim Teknoloğu Prof. Dr. Rauf Yıldız, pandemiyle birlikte herkesin dijital ortama temas etmek zorunda kaldığını belirtti. Bu süreçte doğru planlamayla öğrenci ve öğretmenlerin durumu avantaja çevirebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Yıldız dijital eğitimle ilgili şu öngörülerde bulundu:İdeal olan yüzyüze eğitimdir. Öğrencilerin soru sorup anında yanıt alabilmesiyle öğretmenlerin jest ve mimiklerini yakından görebilmesi her zaman önem taşır. Ancak mevcut yüz yüze eğitime ek olarak dijital alt yapıdan da yeterince yararlanılmalı. Zor konuları basitleştirmek için simülasyonlar, grafikler, animasyonlar devreye sokulabilir.Pandemi bitse bile dijital dünya burada kalmaya devam edecek. Hatta bundan sonraki planlamalarımızı belki uzaktan eğitime göre yapacağız.İlerleyen zamanlarda içerik geliştirme üzerine odaklanılabilir. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne bağlı İçerik Geliştirme Birimi'nin altyapısının oluşturulması lazım.Geleneksel yöntem tek başına zaten yetersizdi ve pandemi bunu daha iyi fark etmemizi sağladı.Uzaktan eğitim sürecine Türkiye ve dünya tamamen hazır değil. Türkiye'de yalnızca birkaç üniversitenin belli oranda hazır olduğunu söyleyebiliriz. Dünyada da belirli örnekler dışında tüm kurumların hazır olduğu söylenemez.Kale yapmak için, masanın kenarına eller birbirine yapışık durumda, kale direği olarak iki serçe parmağını, savunma yapmak için ise bir işaret parmağını masanın kenarına yerleştirir. Atak yapacak oyuncu üçgen şeklinde yerleştirdiği paralardan birini, diğer iki para arasından geçirerek hareket ettirir. Para, kaleye girerse puan kazanır. Paraları geçirirken birbirine çarptırır veya düşürürse oyun sırasını kaybeder.Yaz aylarında gerçekleşecek telafi eğitimleri nasıl yapılacak? Öğrenciler ne kadar yaz tatili yapabilecek?