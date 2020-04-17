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Telafi eğitimi tatile engel değil

SABAH Eğitim
Giriş Tarihi: 17.4.2020 ABONE OL
Telafi eğitimi tatile engel değil
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz aylarında yapılacak telafi eğitim ile ilgili "Bu sadece tedbir amaçlı olup, yazın 2 ay ya da 3 ay boyunca ders yapılacağı, telafi eğitimi yapılacağı anlamını asla taşımıyor. Tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapmayız. O yüzden de 2 ay okullar açık olacak, yorumu kesinlikle doğru değil" dedi. Eğitime verilen aranın uzatılmasıyla ilgili, "Eğer koşullar bunu gerektirirse okulların açılması ile ilgili kararı gözden geçiririz ve halkımızla paylaşırız" diye konuşan Selçuk, 7 Haziran 2020'de yapılacak Lise Giriş Sınavı'nın (LGS) tarihihde bir değişiklik olmadığını söyledi.
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Telafi eğitimi tatile engel değil
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