Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan son dakika açıklaması! LGS ertelenecek mi, okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında; Bakan Selçuk'un sekizinci sınıf öğrencilerinin sorularını yanıtladığı ifade edildi. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılacak sınavın ertelenip ertelenmeyeceği hakkındaki soruya yanı veren Ziya Selçuk; "Bu tamamen sağlık durumumuzun gidişatına bağlı" dedi. Öte yandan yaz tatilinde okullarda eğitime devam edileceğina dair bazı iddialara da cevap veren Bakan Selçuk; bu durumu son ihtimal olarak gördüklerini ifade etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Selçuk, instagram üzerinden canlı yayınla 8'inci sınıf öğrencilerinin sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk, bu yıl LGS merkezi sınavına girecek öğrenci sayısının arttığını, bu doğrultuda sınavla öğrenci alan okulların kontenjanlarının da yükseltildiğini söyledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sınava girecek öğrencilerin başvurularının Bakanlık tarafından yapıldığını hatırlatan Bakan Selçuk, "1 milyon 670 bin civarında öğrenci, 2020 yılı LGS için otomatik olarak kaydedilmiş oldu" dedi.

'SINAV ONLINE DEĞİL, YÜZ YÜZE OLACAK'

Bakan Selçuk, "LGS'de konular azaldı' diye soruların zor olma ihtimali var mı?" sorusu üzerine, böyle bir şeyin kesinlikle söz konusu olmayacağını vurguladı. Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Sorular çok zorlaşacak ya da sorular çok kolaylaşacak gibi bir durumdan söz etmek mümkün değil. Bir sorunun zorluğunu, güçlüğünü, güçlük derecesini istatistiksel hesaplarla hayata geçiriyoruz. Birinci dönemin konularından olacak, konular belli, kazanımlar, ders kitapları belli. Bu kazanımların, konuların dışında soru sorulabilir mi? Kesinlikle sorulamaz. Dolayısıyla nereden soru geleceği de belli, hangi konulardan, kazanımlardan olacağı da belli. 'Bu sene sorular daha zor olacak.' Böyle bir şey kesinlikle yok. Herhangi bir zorlaştırma veya basitleştirme kesinlikle söz konusu olmayacak. Lütfen içiniz rahat olsun." Bakan Selçuk, LGS için örnek çalışma soruları yayınlamaya devam edeceklerini kaydederken, sınavın online değil yüz yüze gerçekleştirileceğini açıkladı.