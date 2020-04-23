23 Nisan EBA TV özel yayın CANLI İZLE - TRT EBA TV canlı yayın izle ekranı ve frekans bilgileri ile bu yıl 23 Nisan coşkusu evlere geliyor!

Ülkemizde corona virüsü salgını nedeniyle eğitim öğretim dönemi uzaktan eğitim sistemi ile devam ederken öte yandan bugün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Yayın 23 Nisan TRT EBA TV canlı yayın izleme linki milyonlarca öğrenci tarafından sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. Yayın internet ortamı üzerinden online olarak yapılırken öte yandan televizyon ekranlarından TÜRKSAT frekans ayarları ile de takip ediliyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Yayında bugün; yarışma, çizgi film, gösteri, müzik, sihirbazlık, gölge oyunu, çocuklardan gelen mesajlar olacak. Buna göre; 23 Nisan Perşembe TRT EBA TV canlı izle ekranını sizler için hazırladık. İşte TRT EBA TV CANLI YAYIN İZLE!

TRT EBA TV 23 NİSAN YAYINI CANLI İZLE!

EBA Canlı izleme linki milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından araştırılıyor. Corona virüsü salgını nedeniyle 23 Nisan kutlamaları bugün EBA TV üzerinden yapılacak. Peki, MEB'in yayımladığı bilgiler ile TRT EBA TV hangi kanalda ve nasıl canlı izlenir sorusu yanıt buldu. Peki, EBA TV frekans ayarı nasıl yapılır?

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ 2020

Henüz frekans ayarını yapamayanlar için ise TRT EBA TV frekans bilgileri bir kez daha paylaşıldı.

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : 3/4s