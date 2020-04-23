BİLSEM sınav sonuçları 2020 açıklandı mı, bugün açıklanır mı? MEB ile 1. 2. ve 3. sınıf grup tarama BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı!

BİLSEM sonuçları için binlerce adayın heyecanlı bekleyişi sürerken öte yandan internet aracılığı ile sorgulama işlemleri devam ediyor. Adaylar 4 Ocak itibarıyla gerçekleştirilen grup tarama testleri çerçevesinde alacakları sonuçları merak ederken öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı son olarak yaptığı duyuruda sonuçların açıklanacağı tarih olarak bu günü işaret etmişti. Buna göre; binlerce kişinin katılım sağladığı tarama testleri sorgulama ekranı ve tüm detaylar için hazırladığımız haberimizde yer alan linke tıklayarak BİLSEM sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 BİLSEM sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte konuya dair tüm detaylar…

2020 BİLSEM SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIYOR!

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı duyuruda BİLSEM sonuçları için 22 Nisan 2020 tarihini bildirmişti. Buna göre adaylar heyecanla sonuçlarının erişime açılacağı anı bekliyor.

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından böyle bir duyuru yayınlanmadı ancak tüm son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz…

İşte detaylar…