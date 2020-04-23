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Bakanı Selçuk, için sosyal medya hesaplarını çocuklara devretti

Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle evlerde kutlanan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesaplarını bir günlüğüne çocuklara bıraktı.

Giriş Tarihi: 23.4.2020 11:21 ABONE OL
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 23 Nisan için sosyal medya hesaplarını çocuklara devretti

23 Nisan geleneği haline gelen ancak bu yıl salgın nedeniyle çocuklara koltuğunu devredemeyen Bakan Selçuk'un sosyal medya hesabından çizgi karakter çocukların makam koltuğuna oturduğu fotoğraf paylaşıldı.

Fotoğrafa düşülen notta çocuklar, "Evden çıkabilseydik bugün gelip Ziya Öğretmenimizin koltuğuna oturacaktık. Çıkamadığımız için biz de sosyal medyasına oturduk. Bugün buradayız. Kutlamaları buradan alalım. Kendi kendimizin bayramını kutlayarak başlayalım. Hepimize iyi bayramlar." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk da bu paylaşım üzerine, MEB'in kurumsal hesabı üzerinden, "Hoşgeldiniz çocuklar, bayramımız kutlu olsun. Çok güzel bayramlar görün. Ziya Öğretmeniniz..." yorumunu yaptı.

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 23 Nisan için sosyal medya hesaplarını çocuklara devretti
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