‘Telafi eğitimleri temmuz ve ağustosta olmayacak’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel bir TV kanalında soruları yanıtlayıp değerlendirmelerde bulundu. 23 Nisan kutlamaları kapsamında neler yapılacağı sorusu üzerine Selçuk, 23 Nisan'ın okulların sınıfın dışında her yerde kutlanması gereken ve 100. yıl olması nedeniyle de başka bir coşkuyu hak eden çok büyük bir bayram olduğunu belirtti. Okullarda, sınıflarda, törenlerin ve etkinliklerin yapılmasa bile bunu evlere yansıtabilmek için birçok tedbir aldıklarını ifade eden Selçuk, bu çerçevede 23 Nisan günü sabah 08.30'da Anıtkabir'de olacaklarını, tüm gün TRT EBA TV'de 23 Nisan özel yayını yapılacağını aktardı. Selçuk, telafi eğitimleri için ise şunları söyledi: "(Telafi eğitimleri) Temmuz ve ağustosu çok düşünmüyoruz, çok planlamıyoruz. Mayıs ve haziran üzerinde, eylül ve ekim üzerinde yoğun bir planlamamız, çalışmamız var. Sınıf geçmeyle ilgili herhangi bir şey ikinci dönemden tabii ki söz konusu olmayacak. LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihinin değişmesi ise şu anda söz konusu değil."

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