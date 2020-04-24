TRT EBA TV canlı izle 24 Nisan 2020 | TRT EBA TV izle ve frekans ayarları ile ilkokul, ortaokul, lise dersleri canlı yayın izle ekranı

Okullarda uzaktan eğitim süreciyle beraber TRT EBA TV canlı yayın üzerinden dersler onlıne olarak devam ediyor. İlk olarak 23 Mart'ta başlayan uzaktan eğitimle birlikte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi evlerinden ders görmeye başladı. Uzman eğitmenlerin anlatımıyla gerçekleşen dersleri dinlemek için TÜRKSAT uzaktan eğitim frekans ayarlama işlemini tamamlanmış olması gerekiyor. Öte yandan internetten yayınları takip eden öğrenciler EBA TV hangi kanalda, canlı yayını nasıl izlenir? Uydudan ve Türksat frekans ayarları nasıl yapılır? Şeklindeki sorularına yanıt arıyor. İşte, ilkokul, ortaokul ve lise haftalık ders programı ile yayın akışı hakkında bilgi edinebilir, 24 Nisan EBA TV canlı yayın izle...

UZAKTAN EĞİTİM HANGİ KANALDA?

TÜRKSAT frekans ayarları ile istenirse televizyon ekranlarından da takip edilebilecek olan online dersler bununla beraber internet üzerinden de canlı yayın ekranı ile takip edilebiliyor. Henüz frekans ayarını yapamayanlar için ise TRT EBA TV frekans bilgileri bir kez daha paylaşıldı.

MEB'in yayımladığı bilgiler ile TRT EBA TV hangi kanalda ve nasıl canlı izlenir sorusu yanıt buldu. Peki, EBA TV frekans ayarı nasıl yapılır?

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : ¾

TRT EBA TV CANLI YAYIN İZLE! 24 NİSAN İLKÖĞRETİM, ORTAÖĞRETİM VE LİSE DERSLERİ İZLE

İlköğretim, ortaöğretim ve lise dersleri için TRT EBA TV 3 farklı kanaldan hizmet veriyor. HD ve SD olmak üzere toplam 6 kanaldan canlı yayın yapılıyor. Milyonlarca veli, EBA TV frekans ayarı ile televizyonlarda uzaktan eğitimin yapılacağı kanalların kurulumunu gerçekleştirdi. Bunu yapamayanlar ise, 'TRT EBA TV uzaktan eğitim canlı izle' başlığı altında araştırmalarını yapıyor. Bilindiği üzere, TRT EBA TV internetten de canlı ve şifresiz izlenebiliyor.

İşte, 24 Nisan ders programı, yayın akışı ve uzaktan eğitim canlı izleme ekranı