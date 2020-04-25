DİKKAT! BİLSEM sınav sonuçları ne zaman belli olacak? 2020 BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? MEB ile sorgulama

Corona virüsü nedeniyle alınan önlemlerden şüphesiz ki eğitim alanındaki faaliyetler de etkilendi. 2020 BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı sorusu son 1 haftadır BİLSEM grup tarama testine giren birçok aday için merak konusu olmuştu. Çünkü sınav sonuçları için verilen tarih 22 Nisan'dı ve o tarih içerisinde sonuçlar açıklanmadı. Ancak, yapılan yeni bir resmi duyuru ile BİLSEM sınav sonuçlar hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Peki, bu duyuruya göre 2020 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Haberimizde, BİLSEM sınavları ve sınav sonuçları öğrenme işlemi ile ilgili detaylar yer almaktadır.

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TARİH BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 22 Nisan tarihinde açıklanması planlanan sonuçlar henüz adayların erişimine açılmadı. Konuyla ilgili araştırmalar gün içerisinde yoğunlaşmaya devam ediyor. Peki, 2020 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

BİLSEM SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı henüz konuya dair bir açıklama yapmadı ancak haberimizin ilerleyen sayfalarından tüm gelişmeleri takip edebilir sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz…