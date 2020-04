Matematiği sevdirmenin 5 yolu

OYUNLARINI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrencilerin uzaktan eğitimi evde devam ediyor. Bu sürecin uzayıp uzamayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Eğitimin evlerde devam ettiği bu günlerde veliler çocuklarının en çok matematik dersinde zorlandığından, problem çözmek, ders tekrarı yapmak istemediklerinden şikayet ediyor. Peki öğrencilere matematik dersini sevdirmek için evde neler yapılabilir? Türkiye Zeka Vakfı'nın internet sitesinde şu önerilere yer veriliyor:Ailelerin yapması gereken ilk şey çocuklarına matematiğin korkunç olmadığını söylemek olmalıdır. Çocuğunuza matematiğin ilginç bir konu olduğunu ve günlük yaşantımızda sıklıkla kullandığımızı ifade edebilirsiniz. Kısacası matematiği onlar için ilgi çekici bir hale getirmeye çalışın.Matematik kavramlarını öğretmek için yapboz, hikaye ya da çeşitli oyunları kullanabilirsiniz. Örneğin sayılar arasındaki bağları öğretmek için müsabakalar düzenleyebilir ya da şekilleri öğrenmesi için origamiden faydalanabilirsiniz.Çocuğunuzun aklında matematik ile ilgili soru işareti kalmamasına dikkat edin. Onları meraklı olmaya teşvik edin. Sorularını mümkün olduğunca açık ve anlaşılır bir biçimde yanıtlamaya çalışın. Matematik konseptini iyi anlamaları için yetersiz kaldığınız noktalarda öğretmenlerden veya internetten yardım alın.Kumbara çocuklarınızın matematiği anlamasına yardım ederken aynı zamanda onların finansal okur yazarlıklarını da desteklemektedir. Onlardan her hafta kumbaralarına attıkları parayı küçük bir not defterine not almalarını isteyin. Örneğin, bir ayda belirli bir miktar para topladıklarında onlara ödül olarak bir miktar daha para verebilirsiniz.Çocuğunuzun hangi oyun ve aktivitelerden zevk aldığını öğrenin ve içine matematiği yerleştirin. Örneğin, çocuğunuz sizinle yemek pişirmeyi seviyorsa, çocuğunuzun malzemeleri bütüncül veya kısmen ölçmesini sağlayabilirsiniz. Çıkarma becerisini geliştirmek istiyorsanız, çocuğunuza "Beş yumurta koymamız gerek. Zaten iki yumurta koyduk. Kaç tane daha yumurta koymaya ihtiyacımız var?" gibi sorular sorabilirsiniz. Daha büyük çocuklar için yol gezilerinizde saat hesaplamaları yaptırabilirsiniz. Eğer sporu seviyorsa sporda kullanılan puanları, vuruş ortalamalarını, kazancın yüzdesi gibi ögeleri öğretebilir; onlara sorular sorabilirsiniz.Çocuğunuz matematikten nefret ederse ne yapacaksınız? Hayal kırıklığınızı bir kenara bırakıp, çocuğunuzu mümkün olduğunca teşvik etmeye çalışmalısınız. Unutmayın, küçük çocukların doğasında öğrenmek vardır. Sınırları zorlayın. Yürümeyi ya da konuşmayı öğrettiğiniz tutumla matematiğin de üstüne gidin! Çocuğunuz matematiğin önemli olmadığına inanıyorsa, onu öğrenmeyecektir. Öncelikle, onun matematik hakkındaki tutumunu değiştirmelisiniz.En az dört kişi.1 mavi, 12 beyaz boncuk.Dört oyuncu arasında 12 beyaz boncuk 3'er 3'er paylaştırılır. Oyuncular, boncukları sağ elinin avuç içinde sıkıca tutar. Oyunu başlatacak olan oyuncu, diğer boncuklarla birlikte mavi boncuğu avucunun içine alır. Yanındaki oyuncunun avucuna elindeki boncuklardan birini bırakır. Sırayla oyuncular birbirlerinin eline bir boncuk bırakırlar. Bu esnada kendileri dâhil hiç kimse hangi boncuğu verdiğini bilemeyecek kadar gizli şekilde boncuklar elden ele aktarılır. Dördüncü boncuk eline gelen son oyuncu, mavi boncuğun kimde olduğuna dair tahmin hakkını kullanır. Kendisinde olma ihtimalini de düşünerek bir isim söyler. Tüm oyuncular tahmin haklarını sırayla kullanarak birer isim söyledikten sonra herkes avuçlarını açarak boncukları gösterirler. Mavi boncuğun kimde olduğunu bilen oyuncu bir puan kazanır. Oyun sonunda en çok puanı olan, oyunu kazanmış olur.MEB geçtiğimiz günlerde yeni LGS soru örnekleri yayımladı. Uzmanlar soruları nasıl değerlendiriyor? Öğrenciler nelere dikkat etmeli?