Okuma becerisi LGS için önemli

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 7 Haziran'da yapılması planlanan Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) örnek sorularını yayımladı. Örnek sorular tüm branşlarda birinci dönem konularıyla sınırlı tutuldu. Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, "Soruların geneline bakıldığında, tüm branşlarda ortak olarak görülen okuma becerisini kullanmanın önemi olmuştur" dedi. Uğur Okulları Ortaokul Bölüm Başkanları ise örnek soruları ders ders değerlendirerek LGS'ye hazırlanan öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:Anlam bilgisi soruları, görsel yorumlama, metin yorumlama, grafik ve tablo okuma, mantık ve muhakeme kurma, sözcük bilgisi yordama, cümleden çıkarım yapabilme üzerine şekillendirilmiştir. Sorular günlük hayatla ilişkilendirilmiştir. Sorular, öğrencileri hem okumaya hem düşünmeye hem de analiz ve çıkarım yapmaya yönlendirmiştir. Sorular geçen yıl yapılan sınava göre daha uzun ve çoklu düşündürmeye yöneliktir. Birinci dönem konularını tekrar edip üzerine test programı uygulayan öğrenciler sınav başarısını fazlasıyla artıracaktır.Soruların içeriği günlük yaşam problemleriyle ilişkilendirilmiş, veriyi doğru okuma, anlama ve yorum yaparak çözüme ulaşmaya dayanmaktadır. Yayımlanan sorular analitik düşünme becerisi gerektiren sorulardır. Çözümlerde çok dikkatli davranılmalı hatta stratejik düşünerek sorudaki her sözcükten bir anlam çıkarmaya çalışılmalıdır. Bu nedenle öğrencilerin kitap okumaları okuduğu soruyu anlamaları açısından büyük önem taşımaktadır.Örnek sorularının neredeyse tamamında görseller kullanılmıştır. Sorularda daha çok bilimsel deney düzeneklerinin kullanıldığını, soruların gözlem ve araştırmaların üzerine kurgulandığını görüyoruz. Bazı sorularda ön bilgi ve tanımlar verilerek öğrencilerin doğru sonuca ulaşması amaçlanmıştır. Sorulardaki paragrafların dikkatli okunması gerekmektedir. Sorular; bilgiden çok bilgiyi kullanma, verileri karşılaştırma, okuduğunu anlama ve yorumlama yeteneğini geliştirme gibi becerileri ölçmektedir. Kitap okumanın okuduğunu anlama ve yorum yapma üzerinde önemli olduğunu söyleyebilirim.Sorularda harita ve tablo ile görsellerin kullanıldığı, Atatürk'ün sözlerinden, Nutuk'taki ifadelerinden, Milli Mücadele'ye katılan kişilerin anılarından alıntı yapıldığı görülmüş ve metinden hareketle öğrencilerden okuduğunu anlaması, yorum yapması, çıkarımda bulunması istenmiştir. Sınavda da örnek sorularda olduğu gibi, harita ya da görsellerin bulunduğu, yorum ve çıkarımda bulunma sorularının sorulacağını düşünüyoruz.Sorularda yer yer görsellerin kullanıldığı, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden ve Hz. Muhammed'in hadislerinden alıntı yapıldığı görülmüş ve öğrencilerden okuduğunu anlaması, yorum yapması ve anladıklarından hareketle çıkarımda bulunmaları istenmiştir. Sınavda da yer yer görsellerin kullanıldığı, bolca ayet ve hadislerin alıntılandığı sorular göreceğimizi düşünmekteyiz. Bu nedenle öğrencilerimiz her şeyden önce okuduğunu anlamaya ve yorumlamaya, anladıklarından hareketle yorum yapabilmeye özen göstermeli ve çalışmalarını bu yönde devam ettirmelidirler.Soruların daha önce yayınlanan örnek sorulara benzer nitelikte kelime bilgisinin önemini vurgulayan ancak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, eleştirel düşünme gibi becerilerini öne çıkarmasının beklendiğini görülmektedir. Öğrencinin soruları çözerken bilgiyi nasıl yorumlaması gerektiğine dikkat etmesi ve bu sebeple Haziran ayında gerçekleştirilecek sınavda muhakeme başarısı iyi olan öğrencilerin bu yetenekleriyle iyi sonuçlar getirecekleri anlaşılmaktadır.Malzeme gerekmiyor, evdekilerin katılımı yeterli.Bu oyunumuzu iki kişi ile oynayabiliriz lâkin kalabalık olursa daha zevkli olur. Önce bir ebe seçilir. Diğer oyuncular ayakta halka olurlar. Ebe ortaya geçer, gözlerini kapatıp işaret parmağını oyunculara doğru tutarak halkanın içinde dönmeye başlar. Durduğu anda eliyle hangi oyuncuyu işaret ediyorsa o oyuncu ayna seçilmiş olur. Durduğunda işaret parmağı boşluğu gösteriyorsa en yakın oyuncu ayna kabul edilir. Ebe, seçtiği oyuncunun karşısında hareketler yapmaya başlar. Ayna olan oyuncu ebenin hareketlerini aynen yapmaya çalışır. Oyun başında belirlenen hareket sayısınca yapılan hareketlerden doğru yaptıkları için puan kazanır. Ayna olan oyuncu hepsini doğru yaparsa, ebe tekrar dönerek yeni aynayı seçer. Harzeketlerden birini yan lış yaparsa oyuncu ebe olur, ortaya geçer. Oyun sonunda puanı fazla olan oyunu kazanır. Unutmadan söyleyelim: Aynanın yansıtma yaptığını unutmadan ebenin sağ el ile yaptığını ayna sol eli ile yapmalıdır.Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından eğitime yönelik hazırlanan COVID-19 araştırmasının sonuçları açıklandı. Rapor eğitimle ilgili hangi önerilerde bulunuyor?