Özel çocuklara mobil uygulama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, her bir çocuğun eğitimini önemsediklerini, özel çocukların farklı ihtiyaçları bulunduğunu belirterek, onların ailelerine, öğretmenlere destek için hazırladıkları "Özelim Eğitimdeyim" mobil uygulamasında çok çeşitli içerikler oluşturduklarını bildirdi. Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan öğrenciler, gençler ve velilere yönelik salgının yarattığı kaygının normalleştirilmesine destek olabilmek için ayrı ayrı kılavuzlar yayımlandığını hatırlatan Bakan Selçuk, kılavuzların sahada aktif olarak kullanıldığını görmekten duyduğu mutluluğu ifade etti. Ayrıca 81 ilde "Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bilgilendirme Hattı" çağrı merkezi kurarak rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli özel eğitim ve rehberlik öğretmenlerinin telefonla öğrenci ve velilere destek olduklarını aktaran Selçuk, şunları kaydetti: "Her bir çocuğumuzun eğitimi bizim için önemli. Özel çocuklarımızın farklı ihtiyaçları var. Onların ailelerine, öğretmenlere destek için 'Özelim Eğitimdeyim' mobil uygulamamızda çok çeşitli içerikler hazırladık."Uygulamayla, özel eğitim okullarına ve kaynaştırma eğitimine devam eden, işitme ve görme yetersizliği, hafif, orta veya ağır derecede zihinsel yetersizliği veya otizm spektrum bozukluğu ile öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve aileleri, geliştirilen tüm özel eğitim içerik ve uygulamalarından ücretsiz yararlanabilecek. Mobil uygulamasına Android ve IOS işletim sistemli cihazların Google Play Store ve App Store uygulamalarından erişilebiliyor.