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canlı ders uygulaması nasıl ve nereden indirilir? 2020 /sınıf katılma ve giriş ekranı - ders saatleri!

tarafından gelen müjdeyle duyurulan Canlı ders uygulaması indir şeklindeki araştırmalar internet aracılığı ile yoğunlaşırken öte yandan yapılan açıklamada; "Entegre uzaktan eğitim yaklaşımıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Canlı Sınıf uygulamasını devreye alıyoruz" ifadeleri kullanılmıştı. Google Play Store ve Appstore'den indirilebilinen bu uygulama canlı ders anlatımının yanında öğrencilerin eş güdümlü olarak ödev yapıp soru cevap etkinliklerine yönlendirme gibi eylemler de söz konusu olacak. Peki, uygulaması indir: EBA canlı ders nasıl kullanılır, giriş nasıl yapılır? İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından duyurulan o uygulamanın detayları…

Giriş Tarihi: 27.4.2020 15:54 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 15:54 ABONE OL
EBA canlı ders uygulaması nasıl ve nereden indirilir? 2020 EBA canlı ders/sınıf katılma ve giriş ekranı - ders saatleri!

Öğretmenlerin öğrencilere eş güdümlü olarak ders anlatmasını, ödev ve testlere yönlendirmesi sağlayacak olan canlı ders/sınıf uygulaması milyonlarca öğrenci tarafından internet aracılığı ile araştırılmaya başladı. Bilindiği üzere konuyla ilgili açıklama tarafından yapılmıştı. Bu uygulama ile beyaz tahta uygulamasından yararlanarak ders anlatmak, öğrencileri test ve ödevlere yönlendirmek mümkün oluyor. Salgın süresince öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamaları için geliştirilen bu uygulama Google Play Store ve Appstore'dan indirilebiliyor. Peki, ve ders uygulaması nasıl ve nereden indirilir? İşte uygulaması ile ilgili tüm detaylar!

EBA CANLI DERS UYGULAMA GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Şöyle ki; EBA canlı sınıf uygulamasında yalnızca yöneticiler tarafından istendiği takdirde sınıf açılıyor. "Katıl" düğmesi, dersiniz aktif olduğu sürece görünecektir. Süre dolmadığı sürece, geç kalsanız bile dersinize katılabilirsiniz. Ancak dersin süresi bittiğinde derse katılamazsınız.

İşte uygulama ile ilgili detaylı bilgi ve ders saatleri!

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EBA canlı ders uygulaması nasıl ve nereden indirilir? 2020 EBA canlı ders/sınıf katılma ve giriş ekranı - ders saatleri!
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