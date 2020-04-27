TRT EBA TV CANLI İZLE - 27 Nisan 2020 Pazartesi ilkokul, ortaokul ve lise dersleri EBA TV canlı yayın izle ekranı - Frekans ayarı ve öğrenci girişi

Haftanın ilk gününde uzaktan eğitim için EBA TV canlı yayın ile dersler yeniden başlıyor! Ülkemizde ilk kez uygulanmaya başlanan Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim uygulamasının yeni haftasında 23 Nisan tatiline giren öğrenciler yeni haftaya başlıyor. Uzaktan eğitimin ana hattını oluşturan 27 Nisan TRT EBA TV canlı yayını ile tüm öğrenciler; ilkokul, ortaokul ve lise ders anlatımlarını takip etmeye devam ediyor. EBA TV frekans ayarı işlemini yapmayan ya da internet canlı yayını üzerinden uzaktan eğitim derslerini takip etmek isteyen öğrenciler, TRT EBA TV canlı yayın linki ve EBA TV internet yayını giriş sayfasını araştırıyorlar. Bunun yanında, EBA TV hangi kanalda ve uydudan, Türksat üzerinden frekans ayarları nasıl yapılır? Soruları da yanıt arıyor. Haberimizden, TRT EBA TV HD canlı yayın izle linkine ulaşabilir. İşte tüm detaylar…

TRT EBA TV CANLI İZLE EKRANI: 27 NİSAN İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE DERS YAYINLARI!

MEB'in yayımladığı bilgiler ile TRT EBA TV hangi kanalda ve nasıl canlı izlenir sorusu yanıt buldu. Peki, EBA TV frekans ayarı nasıl yapılır?

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

HD Alış bilgileri

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : 3/4

TRT EBA TV CANLI YAYIN İZLE! 27 NİSAN İLKÖĞRETİM, ORTAÖĞRETİM VE LİSE DERSLERİ İZLE

İlköğretim, ortaöğretim ve lise dersleri için TRT EBA TV 3 farklı kanaldan hizmet veriyor. HD ve SD olmak üzere toplam 6 kanaldan canlı yayın yapılıyor. Milyonlarca veli, EBA TV frekans ayarı ile televizyonlarda uzaktan eğitimin yapılacağı kanalların kurulumunu gerçekleştirdi. Bunu yapamayanlar ise, 'TRT EBA TV uzaktan eğitim canlı izle' başlığı altında araştırmalarını yapıyor. Bilindiği üzere, TRT EBA TV internetten de canlı ve şifresiz izlenebiliyor.

İşte, 27 Nisan ders programı, yayın akışı ve uzaktan eğitim canlı izleme ekranı;