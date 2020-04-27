2020 YKS ne zaman yapılacak? Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası Üniversite sınavı YKS tekrar ertelenecek mi, ne zaman?

ÖSYM 2020 takviminde tüm adaylara duyurulan üniversite sınavı tarihinde corona virüsü salgını nedeniyle yapılan değişiklik sonrası YÖK Başkanı Yekta Saraç açıklamalarda bulunmuş ve sınav tarihine dair detayları adaylarla paylaşmıştı. Bu kapsamda uygulanacak olan Bakanlar Kurulu Toplantısı ile 2020 YKS sınavı ne zaman, yeniden ertelenecek mi? Soruları binlerce vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Bilindiği üzere salgın süresince ülkemizin en az hasar alması yönünde birçok tedbir alınırken öte yandan kişilerin sınav gibi organizasyonlarda bir arada bulunmaları da büyük problem yaratabiliyor. Peki, ÖSYM takvimine göre; Bakanlar Kurulu Toplantısı ardından 2020 YKS TYT AYT ve YDT sınavı ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? YKS sınavı ertelendi mi? İşte son dakika gelişmelerini takip edebileceğiniz haberimiz…

YKS NE ZAMAN, TEKRAR ERTELENDİ Mİ?

Henüz konuya dair bir açıklama gelmemesine karşın YÖK Başkanı tarafından yapılan son açıklamada; "Bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır." açıklamasını yaptı. Saraç, YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılacağını duyurdu." İfadeleri kullanılmıştı.

Peki, 2020 YKS (TYT – AYT – YDT) ne zaman?