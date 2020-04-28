Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri AÖF sınav sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? AÖF bahar dönemi online vize sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi ile hangi tarihte açıklanır?

sınav sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? AÖF bahar dönemi online vize sınav sonuçları ile hangi tarihte açıklanır?

Ülkemizdeki corona virüs salgını nedeniyle Bahar dönemi vizelerini online sistem üzerinden gerçekleştirdi. sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu binlerce fakültesi öğrencileri tarafından merak edilirken öte yandan sınavlar halen elektronik sistem üzerinden yani www.anadolu.edu.tr adresindeki 'Açıköğretim Sistemi Sınav Girişi' linkinden devam ediyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada konuya dair tüm detaylara değinilirken öğrenciler her bir ders için 20 sorudan oluşan teste tabi tutulacak ve dört yanlış bir doğruyu götürecek. Peki, 2020 AÖF online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi açıköğretim AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? Sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde!

Giriş Tarihi: 28.4.2020 09:04 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 09:10 ABONE OL
AÖF sınav sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? AÖF bahar dönemi online vize sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi ile hangi tarihte açıklanır?

ülkemizdeki salgın nedeniyle vizelerini online sistem üzerinden gerçekleştiriyor. 18 Nisan tarihinde başlayan süreç halen devam ederken aynı zamanda açıköğretim fakültesi öğrencileri sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. İnternet aracılığı ile gün içerisinde 2020 online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu yanıt ararken sizler için konuyla ilgili tüm detayları haberimizde derledik. Buna göre 7 Mayıs tarihinde sona erecek vize notları ne zaman açıklanır? AÖF sınav sonuçları hangi tarihte ve ne zaman açıklanacak? İşte AÖF online sınav giriş ekranı, son tarih ve sonuç sorgulama ekranı…

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ülkemizdeki corona virüsü salgını birçok kurumun uygulamalarında değişiklikler yapmasına ve örgün eğitimin yerini uzaktan eğitimin almasına neden olurken birçok kişi ise AÖF sınavları ne zaman açıklanacak? Sorusuna yanıt arıyor.

İşte detaylar…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
AÖF sınav sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? AÖF bahar dönemi online vize sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi ile hangi tarihte açıklanır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA