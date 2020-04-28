AÖF sınav sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? AÖF bahar dönemi online vize sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi ile hangi tarihte açıklanır?

Anadolu Üniversitesi ülkemizdeki salgın nedeniyle açıköğretim vizelerini online sistem üzerinden gerçekleştiriyor. 18 Nisan tarihinde başlayan süreç halen devam ederken aynı zamanda açıköğretim fakültesi öğrencileri sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. İnternet aracılığı ile gün içerisinde 2020 AÖF online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu yanıt ararken sizler için konuyla ilgili tüm detayları haberimizde derledik. Buna göre 7 Mayıs tarihinde sona erecek vize notları ne zaman açıklanır? AÖF sınav sonuçları hangi tarihte ve ne zaman açıklanacak? İşte AÖF online sınav giriş ekranı, son tarih ve sonuç sorgulama ekranı…

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ülkemizdeki corona virüsü salgını birçok kurumun uygulamalarında değişiklikler yapmasına ve örgün eğitimin yerini uzaktan eğitimin almasına neden olurken birçok kişi ise AÖF sınavları ne zaman açıklanacak? Sorusuna yanıt arıyor.

İşte detaylar…