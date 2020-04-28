EBA CANLI DERS UYGULAMASI: Nasıl indirilir, nereden giriş yapılır? 2020 EBA canlı ders/sınıf katılma ve giriş ekranı - ders saatleri!

Öğretmenlerin öğrencilere eş güdümlü olarak ders anlatmasını, ödev ve testlere yönlendirmesi sağlayacak olan EBA canlı ders/sınıf uygulaması milyonlarca öğrenci tarafından internet aracılığı ile araştırılmaya başladı. Bilindiği üzere konuyla ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılmıştı. Bu uygulama ile beyaz tahta uygulamasından yararlanarak ders anlatmak, öğrencileri test ve ödevlere yönlendirmek mümkün oluyor. Salgın süresince öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamaları için geliştirilen bu uygulama Google Play Store ve Appstore'dan indirilebiliyor. Peki, EBA canlı sınıf ve ders uygulaması nasıl ve nereden indirilir? İşte EBA canlı ders uygulaması ile ilgili tüm detaylar!

EBA CANLI DERS UYGULAMA GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Şöyle ki; EBA canlı sınıf uygulamasında yalnızca yöneticiler tarafından istendiği takdirde sınıf açılıyor. "Katıl" düğmesi, dersiniz aktif olduğu sürece görünecektir. Süre dolmadığı sürece, geç kalsanız bile dersinize katılabilirsiniz. Ancak dersin süresi bittiğinde derse katılamazsınız.

İşte uygulama ile ilgili detaylı bilgi ve ders saatleri!