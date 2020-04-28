EBA TV ders tekrar saati ve ilkokul, ortaokul, lise haftalık ders programı: TRT EBA TV haftalık ders programı ve yayın akışı

Okullarda uzaktan eğitim süreci hız kesmeden sürüyor. TRT EBA TV üzerinden derslerini canlı izleyen öğrenciler, bir yandan da tekrar dersleri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Hâl böyle olunca da, derslerini çeşitli nedenlerden dolayı kaçıran öğrenciler için Eğitim Bilişim Ağı üzerinden haftalık ders tekrarı saatleri duyuruldu. Öte yandan, 27 Nisan ile 1 Mayıs tarihleri arasındaki EBA ilkokul, ortaokul ve lise haftalık ders programı ile yayın akışı bilgisi de paylaşıldı. Bu noktada, 'EBA TV ders tekrarı ne zaman, saat kaçta yapılacak?' sorusunun yanıtı haftanın en çok sorgulananları arasında dikkat çekiyor.

UZAKTAN EĞİTİM DERS TEKRARI NE ZAMAN? EBA TV YAYIN AKIŞI 27 NİSAN - 1 MAYIS

MEB, 27 Nisan ila 1 Mayıs için yayımladığı haftalık ders programı ve yayın akışı bilgisi ile ilkokul, ortaokul ve lise EBA TV uzaktan eğitim ders tekrarı saatlerini duyurdu. Derslerini kaçıran öğrenciler, ilkokul, ortaokul ve lise EBA ders tekrarı saatleri ve yayın akışına göre, eksiklerini tamamlayabilecek.

EBA TV DERS TEKRAR SAATLERİ 2020

EBA ders tekrarı saatleri şu şekilde belirlendi:

EBA TV İlkokul ders tekrar saatleri: 14.00 - 19.00

EBA TV Ortaokul ders tekrar saatleri: 14.30 - 20.00

EBA TV Lise ders tekrar saatleri: 16.30 - 00.00

EBA İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE HAFTALIK DERS PROGRAMI 27 NİSAN - 1 MAYIS

İlköğretim, ortaöğretim ve lise için haftalık ders programı şu şekilde: