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2020 ne zaman yapılacak? Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası Üniversite sınavı YKS tekrar ertelendi mi, hangi tarihte?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl gerçekleşmekte olan sınavı ne zaman, ertelenecek mi? Sorusu bugün sabah saatlerinden itibaren merak edilmeye başlandı. Adaylar , ve için çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken öte yandan ülkemizdeki salgın nedeniyle birçok etkinlik, sınav, organizasyon da ileri tarihlere erteleniyor. Bugün yapılacak olan Bakanlar Kurulu Toplantısı nedeniyle binlerce kişi 2020 takviminde değişikliğe gidilip gidilmeyeceğini merak ediyor. Buna göre; Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası YKS ertelenecek mi? 2020 üniversite sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak, ertelendi mi? İşte ÖSYM tarafından duyurulan TYT, AYT ve YDT tarihleri ile ilgili tüm detaylar ve son dakika gelişmelerini takip edebileceğiniz haberimiz…

Giriş Tarihi: 28.4.2020 09:04 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 09:09 ABONE OL
2020 YKS ne zaman yapılacak? Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası Üniversite sınavı YKS tekrar ertelendi mi, hangi tarihte?

2020 takviminde tüm adaylara duyurulan üniversite sınavı tarihinde corona virüsü salgını nedeniyle yapılan değişiklik sonrası YÖK Başkanı Yekta Saraç açıklamalarda bulunmuş ve sınav tarihine dair detayları adaylarla paylaşmıştı. Bu kapsamda uygulanacak olan Bakanlar Kurulu Toplantısı ile 2020 sınavı ne zaman, yeniden ertelenecek mi? Soruları binlerce vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Bilindiği üzere salgın süresince ülkemizin en az hasar alması yönünde birçok tedbir alınırken öte yandan kişilerin sınav gibi organizasyonlarda bir arada bulunmaları da büyük problem yaratabiliyor. Peki, ÖSYM takvimine göre; Bakanlar Kurulu Toplantısı ardından 2020 YKS ve sınavı ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? YKS sınavı ertelendi mi? İşte son dakika gelişmelerini takip edebileceğiniz haberimiz…

YKS NE ZAMAN, TEKRAR ERTELENDİ Mİ?

Henüz konuya dair bir açıklama gelmemesine karşın YÖK Başkanı tarafından yapılan son açıklamada; "Bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır." açıklamasını yaptı. Saraç, YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılacağını duyurdu." İfadeleri kullanılmıştı.

Peki, 2020 YKS (TYT – AYT – YDT) ne zaman?

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2020 YKS ne zaman yapılacak? Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası Üniversite sınavı YKS tekrar ertelendi mi, hangi tarihte?
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