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2020 ne zaman, ertelendi mi? Kabine toplantısı sonrası LGS sınavı ertelenecek mi, ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan son dakika açıklamalarının ardından 2020 ne zaman, ertelendi mi? Sorusu internet aracılığı ile yanıt arayan sorular arasındaki yerini aldı. Korona virüs ile ilgili alınan önlemler her geçen gün arttırılırken Sınavına girecek olan binlerce adayın bir numaralı gündem maddesi ise üzerinde yapılacağı beklenen değişiklik oldu. Buna göre; 2020 LGS sınav tarihi değiştirildi mi, ertelendi mi, ne zaman? Gibi sorulara yanıt aranırken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son dakika açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta başında konuya dair açıklama yapacağını açıkladı. Peki, ile 2020 Liseye Geçiş Sınavı LGS ne zaman, ertelenecek mi? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 29.4.2020 12:52 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 12:52 ABONE OL
LGS 2020 ne zaman, ertelendi mi? Kabine toplantısı sonrası Liseye Geçiş LGS sınavı ertelenecek mi, sınav tarihi ne zaman?

Binlerce kişinin tüm son dakika gelişmelerini yakından takip ettiği 2020 sınavı ne zaman? Sorusu internet ile yanıt ararken öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklama sonrasında gözler hafta başında yapılacak olan kabine toplantısına çevrildi. İlk olarak 7 Haziran tarihinde yapılacağı bildirilmiş ancak ülkemizdeki corona virüs salgını nedeniyle bu sınavın da diğer birçok sınavda olduğu gibi ertelemeye gidileceği gündeme gelmişti. Gün içerisinde binlerce öğrenci ve veli 2020 LGS sınavı ne zaman, ertelendi mi? Sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Buna göre; 2020 Sınavı LGS değişti mi, ertelendi mi? İşte tüm son dakika gelişmelerini takip edebileceğiniz haberimiz…

2020 LGS NE ZAMAN, ERTELENDİ Mİ? BAKAN ZİYA SELÇUK DUYURDU!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya dair açıklamanın hafta başı gerçekleştirilecek olan kabine toplantısının ardından belirleneceğini ifade etti. İşte 2020 LGS son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar!

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LGS 2020 ne zaman, ertelendi mi? Kabine toplantısı sonrası Liseye Geçiş LGS sınavı ertelenecek mi, sınav tarihi ne zaman?
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