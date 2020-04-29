MEB Ziya Selçuk son dakika açıkladı: Sınıf geçme sistemi 2020 nasıl olacak? Sorumlu sınıf geçme nedir, nasıl olur? Bu sene sınıfta kalma olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, öğrenci ve velileri doğrudan ilgilendiren birçok konuya ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Selçuk, okullarda uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar süreceğini duyururken yanıtı araştırılan 'Sınıf geçme nasıl olacak ve sınıfta kalma var mı?' sorusuna açıklık getirdi. Selçuk, aldıkları kararları teker teker kamuoyu ile paylaştırırken öğrencilerin sıkıntıya girmemesi gerektiğini belirtti. Selçuk ayrıca, düşük not ortalaması ile sınıf geçme konusuna da cevap verdi ve sorumlu sınıf geçme olacağını söyledi.

SINIF GEÇME SİSTEMİ NASIL OLACAK, SINIFTA KALMA OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde, uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesinin kararlaştırıldığını bildirdi. Bakan Selçuk, kendisine yöneltilen 'Bu sene sınıf geçme sistemi nasıl olacak ve sınıfta kalma var mı?' sorusuna yanıt verdi ve çok önemli sözler kullandı.

SORUMLU SINIF GEÇME NEDİR?

Haberimizin detaylarından, MEB Ziya Selçuk'un son dakika sınıf geçme açıklaması hakkında bilgi edinebilir, 'Sorumlu sınıf geçme nedir ve nasıl olur?' sorusunun yanıtını hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz.