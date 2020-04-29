Okullar ne zaman açılabilir? Bakan Selçuk son dakika duyurdu!

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle;

- Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse 1 Haziran'da okulları açarız.

- Bilim Kurulu önerileri, bakanlıklar arasındaki iletişim ve Cumhurbaşkanımız öncülüğünde yapılan çalışmalar... Bunların hepsi yapılan istişare neticesinde bir yere bağlanıyor. Ve bugün açıklamaya çalıştığımız şekilde bu süreç 31 Mayıs'a kadar devam edecek ama sadece eğitimden bahsetmiyoruz. Bunu bir bütün olarak görmek lazım.

- Biz eğitim tarafıyla ilgileniyoruz ve okullarımızın bir an önce açılmasını temenni ediyoruz.

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