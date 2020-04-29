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Okullar ne zaman açılabilir? Bakan Selçuk son dakika duyurdu!

Son dakika haberi... milyonlarca öğrencinin merak ettiği soruyu yanıtladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Eğer normalleşme süreci yolunda giderse, okulları 1 Haziran’da açarız. 31 Mayıs’a kadar süreç devam edecek. Bir an önce okullarımızın açılmasını temenni ediyoruz. Öğrencinin lehine bir bakış açısıyla sorumlu sınıf geçme söz konusu olacak, üst sınıflarda bu sorumluluklarını yerine getirmek kaydıyla

Giriş Tarihi: 29.4.2020 22:11 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 22:35 ABONE OL
Okullar ne zaman açılabilir? Bakan Selçuk son dakika duyurdu!

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle;

- Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse 1 Haziran'da okulları açarız.

- Bilim Kurulu önerileri, bakanlıklar arasındaki iletişim ve Cumhurbaşkanımız öncülüğünde yapılan çalışmalar... Bunların hepsi yapılan istişare neticesinde bir yere bağlanıyor. Ve bugün açıklamaya çalıştığımız şekilde bu süreç 31 Mayıs'a kadar devam edecek ama sadece eğitimden bahsetmiyoruz. Bunu bir bütün olarak görmek lazım.

- Biz eğitim tarafıyla ilgileniyoruz ve okullarımızın bir an önce açılmasını temenni ediyoruz.

AYRINTILAR GELİYOR...

Okullar ne zaman açılacak? Sınıf geçme nasıl olacak? Uzaktan eğitim ne zaman bitecek? Bakan Selçuk tek tek açıkladı

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Okullar ne zaman açılabilir? Bakan Selçuk son dakika duyurdu!
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