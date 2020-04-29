MEB Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: Okullarda sınavlar ve sınıf geçme nasıl olacak? Ders geçme nasıl olacak ve sınıfta kalma olacak mı?

Şüphesiz ki corona virüsün en etkilediği alanlardan biri eğitim öğretim alanı olmaktadır. Uzaktan eğitim sistemi ile devam edilen eğitim süreci tüm hızıyla sürerken milyonlarca öğrencinin akıllarındaki soruların yanıtları da araştırılıyor. Özellikle Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı resmi açıklamalar yakından takip edilmektedir. Sınıf geçme ve sınıfta kalma konusu öğrencilerin en merak ettiği konulardan bir tanesi olurken sınıf geçme sisteminde değişikliğe gidildiği belirtildi. Öte yandan MEB Bakanı Ziya Selçuk "Bu yıl sınıfta kalma olacak mı?" sorusunu da yanıtladı.

MEB BAKANI ZİYA SELÇUK YANITLADI: SINIF GEÇME NASIL OLACAK? SINIFTA KALMA OLACAK MI?

Corona virüsü salgını nedeniyle öğrencilerin motivasyonunun olumsuz yönde etkilenmemesi ve performanslarının düşmemesi adına her türlü önlem alınıyor. Uzaktan eğitim sistemi ile eksiksiz şekilde eğitim öğretim sürerken çeşitli soruların yanıtları araştırılır oldu. Özellikle öğrencilerin ders geçme ve sınıfta kalma konularına yönelik araştırmaları sürüyor. Buna göre; sınıf geçme (ders geçme) nasıl olacak? Sınıfta kalma olacak mı?

Ziya Selçuk: "Sınıf geçme ile ilgili öğrencilerin 1. dönemde aldığı notlar geçerli olacak."

İşte merak edilen tüm soruların yanıtları...