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Bakanı açıkladı: Okullarda sınavlar ve nasıl olacak? nasıl olacak ve olacak mı?

Corona virüsü salgını nedeniyle eğitim öğretim alanında uzaktan eğitim sistemi devam ederken her geçen gün çeşitli soruların yanıtları da araştırılır oldu. Özellikle; nasıl olacak, nasıl olacak, var mı, sınavlar nasıl yapılacak gibi pek çok önemli sorunun yanıtı araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı konuya yönelik açıklamalarını yaparken milyonlarca öğrenci merak ettiği soruların yanıtlarını internet üzerinden araştırmaya başladı. Buna göre; okullarda sınavlar ve ? ? ? Merak edilen tüm soruların yanıtlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 29.4.2020 11:06 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 11:07 ABONE OL
MEB Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: Okullarda sınavlar ve sınıf geçme nasıl olacak? Ders geçme nasıl olacak ve sınıfta kalma olacak mı?

Şüphesiz ki corona virüsün en etkilediği alanlardan biri eğitim öğretim alanı olmaktadır. Uzaktan eğitim sistemi ile devam edilen eğitim süreci tüm hızıyla sürerken milyonlarca öğrencinin akıllarındaki soruların yanıtları da araştırılıyor. Özellikle Milli Eğitim Bakanı 'un yaptığı resmi açıklamalar yakından takip edilmektedir. ve konusu öğrencilerin en merak ettiği konulardan bir tanesi olurken sınıf geçme sisteminde değişikliğe gidildiği belirtildi. Öte yandan Bakanı Ziya Selçuk "Bu yıl ?" sorusunu da yanıtladı.

MEB BAKANI ZİYA SELÇUK YANITLADI: SINIF GEÇME NASIL OLACAK? SINIFTA KALMA OLACAK MI?

Corona virüsü salgını nedeniyle öğrencilerin motivasyonunun olumsuz yönde etkilenmemesi ve performanslarının düşmemesi adına her türlü önlem alınıyor. Uzaktan eğitim sistemi ile eksiksiz şekilde eğitim öğretim sürerken çeşitli soruların yanıtları araştırılır oldu. Özellikle öğrencilerin ve sınıfta kalma konularına yönelik araştırmaları sürüyor. Buna göre; sınıf geçme (ders geçme) nasıl olacak? Sınıfta kalma olacak mı?

Ziya Selçuk: "Sınıf geçme ile ilgili öğrencilerin 1. dönemde aldığı notlar geçerli olacak."

İşte merak edilen tüm soruların yanıtları...

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MEB Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: Okullarda sınavlar ve sınıf geçme nasıl olacak? Ders geçme nasıl olacak ve sınıfta kalma olacak mı?
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