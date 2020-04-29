Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk saat 10:30'da açıklama yapacak! Okullar ne zaman açılacak?

Ülkemizde ilk kez corona vakasının görüldüğü 11 Mart'tan kısa bir süre sonra ilk olarak okullar kapatılmıştı. EBA TV uzaktan eğitim ile öğrenimlerine devam eden öğrenciler ve aileleri okulların ne zaman açılacağı hakkında son durumu yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, saat 10:30'da okulların ne zaman açılacağı hakkında açıklama yapacak.

İLK OLARAK 30 NİSAN'A ERTELENMİŞTİ

Corona virüs önlemleri nedeniyle önce 30 Nisan'a kadar ertelenen ilkokul, ortaokul ve liselerde okullarda eğitimin ileri bir tarihe ertelenmesi bekleniyor. Bakan Selçuk'un bu açıklamalarını canlı olarak aktaracağız.