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2020 NE ZAMAN - sınav tarihi değişti mi? Üniversite sınavı YKS ertelendi mi, erkene mi alındı?

tarafından her yıl gerçekleşmekte olan sınavı ne zaman, ertelenecek mi? Bu soru sabah saatlerinden itibaren merak edilmeye başlandı. Adaylar , ve için çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken öte yandan ülkemizdeki salgın nedeniyle birçok etkinlik, sınav, organizasyon da ileri tarihlere erteleniyor. Geçtiğimiz gün yapılan Bakanlar Kurulu Toplantısı nedeniyle binlerce kişi ÖSYM 2020 takviminde değişikliğe gidilip gidilmeyeceğini merak ediyor. Buna göre; Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası YKS ertelenecek mi? 2020 üniversite sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak, ertelendi mi, sınav tarihi öne mi çekildi? İşte ÖSYM tarafından duyurulan TYT, AYT ve YDT tarihleri ile ilgili tüm detaylar ve son dakika gelişmelerini takip edebileceğiniz haberimiz…

Giriş Tarihi: 29.4.2020 10:32 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 10:32 ABONE OL
2020 YKS NE ZAMAN - sınav tarihi değişti mi? Üniversite sınavı YKS ertelendi mi, erkene mi alındı?

2020 takviminde tüm adaylara duyurulan üniversite sınavı tarihinde corona virüsü salgını nedeniyle yapılan değişiklik sonrası YÖK Başkanı Yekta Saraç açıklamalarda bulunmuş ve sınav tarihine dair detayları adaylarla paylaşmıştı. Bu kapsamda uygulanacak olan Bakanlar Kurulu Toplantısı ile 2020 sınavı ne zaman, yeniden ertelenecek mi? Soruları binlerce vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Bilindiği üzere salgın süresince ülkemizin en az hasar alması yönünde birçok tedbir alınırken öte yandan kişilerin sınav gibi organizasyonlarda bir arada bulunmaları da büyük problem yaratabiliyor. Peki, ÖSYM takvimine göre; Bakanlar Kurulu Toplantısı ardından 2020 YKS ve sınavı ne zaman ve sınav tarihi erkene mi çekiliyor? YKS sınavı ertelendi mi? İşte son dakika gelişmelerini takip edebileceğiniz haberimiz…

YKS NE ZAMAN, SINAV TARİHİ ERKENE Mİ ÇEKİLİYOR?

Henüz konuya dair bir açıklama gelmemesine karşın YÖK Başkanı tarafından yapılan son açıklamada; "Bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır." açıklamasını yaptı. Saraç, YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılacak." İfadeleri kullanılmıştı.

Peki, 2020 YKS (TYT – AYT – YDT) ne zaman, sınav tarihi erkene mi çekiliyor?

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2020 YKS NE ZAMAN - sınav tarihi değişti mi? Üniversite sınavı YKS ertelendi mi, erkene mi alındı?
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