YKS’de az soru çıkan konulara dikkat

Koronavirüs tebdirleri nedeniyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Sınavda bu yıl 12'nci sınıfın ilk döneminde işlenen konuların yanı sıra 9,10 ve 11'inci sınıf müfredatından soru gelecek. Uzaktan eğitim sürecinde işlenen konulardan soru çıkmayacak. Bu değişikliğin YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) fazla bir etkisi olmayacağı ön görülüyor. TYT ağırlıklı olarak 9 ve 10'uncu sınıflara ait konulardan oluşan, bilgiye değil, akıl yürütmeye dayanan bir sınav. Ancak içerik daralması sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) kendini gösterecek. Eğitim uzmanı Salim Ünsal, "Konuların bir miktar daralması ile birlikte AYT'de geçmiş yıllarda az sayıda soru çıkmış bazı konulardan da soru çıkabileceği olasılığını adayların dikkate almaları gerekiyor" dedi.Bazı branşlarda 9'uncu sınıftan itibaren tüm konulardan soru çıkabilme olasılığı olduğunu söyleyen eğitim uzmanı Ünsal, AYT'de hangi derste hangi konulara yoğunlaşmak gerektiğini şöyle sıraladı:Edebiyat-Sanat İlişkisi, Edebiyat ve Dil Kavramı, İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ve Edebi Metinler, Türk Edebiyatının Tarihi Dönemleri, Edebi Akımlar (Şiir-Roman-Hikaye), Edebi Sanatlar, Şiir Bilgisi, Geçiş Dönemi Eserleri, Halk Edebiyatı, Divan Edebiyatı, Tanzimat Edebiyatı, Servet-i Fünun Edebiyatı, Fecr-i Ati Edebiyatı, Cumhuriyet Edebiyatı ve Öğretici Metinler.Trigonometri, Fonksiyon Uygulamaları, II. Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri, Fonksiyonların Dönüşümleri, II. Dereceden 2 Bilinmeyenli Denklemler, II. Dereceden 1 Bilinmeyenli Eşitsizlikler, Olasılık, Logaritma ve Diziler.Noktanın Analitik İncelenmesi, Doğrunun Analitiği, Dönüşümler- Dönme-Öteleme-Simetri, Dairenin Alanı ve Yay Uzunlukları.Vektörler, Bağıl Hareket, Dinamik, Bir Boyutta İvmeli Hareket, İki Boyutta Hareket, İtme ve Momentum, Tork-Denge, Basit Makineler, İş-Enerji, Elektriksel Kuvvet- Elektriksel Alan-Elektriksel Potansiyel, Sığaçlar, Manyetizma-Alternatif Akım-Transformatörler, Çembersel Hareket-Açısal Momentum, Basit Harmonik Hareketler-Genel Çekim ve Dalgalarda Kırınım-Girişim.Modern Atom Teorisi, Gazlar, Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük, Kimyasal Tepkimelerde Enerji-Hız-Denge, Kimya ve Elektrik ve Karbon Kimyasına Giriş.Canlılarda Enerji Dönüşümleri, İnsan Fizyolojisi, Destek ve Hareket Sistemi, Sindirim Sistemi, Dolaşım Sistemi, Solunum Sistemi, Üriner Sistem, Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim, Kominite ve Popülasyon Ekolojisi, Genden Proteine, Fotosentez, Kemosentez ve Hücresel Solunum.TYT ve AYT ayrımı olmadığı için adayların tüm konulara bakmaları gerekiyor.Biyoçeşitlilik-Ekosistem ve Madde Döngüsü, Nüfus Politikaları ve Şehirlerin Fonksiyonları, Ekonomik Faaliyetler, Doğal Kaynaklar-Ekonomi İlişkisi, İlk Uygarlıklar ve Kültür Bölgeleri-Türk Kültürü.Psikolojinin Temel Süreçleri, Sosyolojiye Giriş, Birey ve Toplum, Mantığa Giriş ve Klasik Mantık.Dünya ve Ahiret, Kuran'a Göre Hz. Muhammed, Kuran'da Bazı Kavramlar, Yahudilik ve Hristiyanlık, İslam ve Bilim ve Anadolu'da İslam.En az iki kişi.Bardak, pinpon topu, sehpa.Oyuncunun önüne iki tane sehpa konur. Oyuncunun daha uzağındaki sehpaya ise bir adet bardak konur. Oyuncular elindeki pinpon topunu önünde duran boş sehpadan sektirerek diğer sehpadaki bardağın içine atmaya çalışır. Topu bardağa atan ilk oyuncu oyunu kazanır. Bu oyun en az iki kişi yarışarak oynanabileceği gibi süre tutarak sırayla da oynanabilir. En kısa sürede tamamlayan oyunu kazanır.Evde park ve bahçelerde oynanan oyunları aratmayacak en eğlenceli etkinlik önerileri...