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Sınıfta kalma yok

ANKARA Eğitim
Giriş Tarihi: 30.4.2020 ABONE OL
Sınıfta kalma yok
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime 31 Mayıs'a kadar devam edileceğini açıkladı. Selçuk, "31 Mayıs'a kadar süreç devam edecek. Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse, okulları 1 Haziran'da açarız" diye konuştu. Telafi eğitimlerinin planlandığını belirten Bakan Selçuk, birinci dönemde zayıfı olanların da üst sınıfa geçebileceği müjdesini verdi. Selçuk, Liselere Giriş Sınavı'nın (LGS) tarihine ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la yapılacak kabine toplantısı sonrası karar verileceğini vurguladı.
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Sınıfta kalma yok
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