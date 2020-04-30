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Bakan Ziya Selçuk'tan açıklaması: ? Yazın okul ve ders olacak mı? Okullar hangi tarihte başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün akşam katıldığı bir özel televizyon kanalında açıklamalarında bulundu. Selçuk, milyonlarca öğrenci ve velinin yanıtı merak ettiği '?' sorusuna yanıt verirken flaş açıklamalarda bulundu. Okulların bir an önce açılmasını temenni ettiklerini belirten Selçuk, bu konuda net bir tarih verdi. Bakan Selçuk'un bu açıklamasının ardından ise, 'Okullar ne zaman açılacak, tatil uzadı mı ve yazın ders olacak mı?' şeklinde soruların yanıtı merak konusu oldu. Zira, öğrenciler ve veliler okulların açılış hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, 2020 okullar ne zaman başlayacak, yazın ders var mı ve telafi eğitimi nasıl olacak? İşte, MEB Bakanı Selçuk'un son dakika açıklaması ve bu soruların yanıtları!

Giriş Tarihi: 30.4.2020 09:11 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 09:11 ABONE OL
Bakan Ziya Selçuk'tan son dakika açıklaması: Okullar ne zaman açılacak? Yazın okul ve ders olacak mı? Okullar hangi tarihte başlayacak?

Dün öğle saatlerinde corona virüsü nedeni ile uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyuran Milli Eğitim Bakanı (MEB) , akşam saatlerinde de açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, özel bir televizyon kanalı canlı yayınına katılırken yanıtı merak edilen 'Okullar ne zaman başlayacak?' sorusuna cevap verdi. Normalleşme süreci kapsamında okulların kesin açılış tarihi hakkında konuşan Selçuk, milyonlarca öğrenci ve veliyi heyecanlandıran açıklamalar yaptı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk'un bu açıklamalarının ardından, ', yazın ders olacak mı?' sorularına yanıt aranmaya başlandı. Zira, okulların açılma tarihi öğrenci ve veliler için oldukça önemli bir konu durumunda.

OKULLAR AÇILACAK MI?

Çalışmaları en ince ayrıntısına kadar planladıklarını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, kendisine yöneltilen 'Okullar açılacak mı ve yazın ders olacak mı?' sorusuna cevap vererek net bir tarih verdi.

İşte, Bakan Selçuk'tan son dakika okullar ne zaman açılacak açıklaması;

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Bakan Ziya Selçuk'tan son dakika açıklaması: Okullar ne zaman açılacak? Yazın okul ve ders olacak mı? Okullar hangi tarihte başlayacak?
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