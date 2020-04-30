Bakan Ziya Selçuk'tan son dakika açıklaması: Okullar ne zaman açılacak? Yazın okul ve ders olacak mı? Okullar hangi tarihte başlayacak?

Dün öğle saatlerinde corona virüsü nedeni ile uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyuran Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, akşam saatlerinde de son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, özel bir televizyon kanalı canlı yayınına katılırken yanıtı merak edilen 'Okullar ne zaman başlayacak?' sorusuna cevap verdi. Normalleşme süreci kapsamında okulların kesin açılış tarihi hakkında konuşan Selçuk, milyonlarca öğrenci ve veliyi heyecanlandıran açıklamalar yaptı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk'un bu açıklamalarının ardından, 'Okullar ne zaman açılacak, yazın ders olacak mı?' sorularına yanıt aranmaya başlandı. Zira, okulların açılma tarihi öğrenci ve veliler için oldukça önemli bir konu durumunda.

OKULLAR AÇILACAK MI?

Çalışmaları en ince ayrıntısına kadar planladıklarını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, kendisine yöneltilen 'Okullar açılacak mı ve yazın ders olacak mı?' sorusuna cevap vererek net bir tarih verdi.

İşte, Bakan Selçuk'tan son dakika okullar ne zaman açılacak açıklaması;