SON DAKİKA HABERİ: Okullar ne zaman açılacak? Yazın telafi eğitimi ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

Okullar ne zaman açılacak? sorusu milyonlarca öğrenci ve velileri tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Corona virüs tedbirleri kapsamında önce bir haftalık tatil edilen ardından da uzaktan eğitim sürecine geçilmişti. 30 Nisan ise okulların açılma tarihi olarak açıklanmıştı. Hal böyle olunca önceki gün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı 'okul tatili uzadı mı?' sorusunu araştırılanların odak noktası olmuştu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılma tarihini ilk dönemde 30 Nisan olarak açıklarken, Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyesi ile bu tarihin değişebileceğini belirtmişti. Veliler ve öğrenciler, 30 Nisan'a 2 gün kala Türkiye, Okullar ne zaman açılacak? Ve 30 Nisan'da okullar açılıyor mu? sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Haberimizde, konu ile ilgili detaylar yer almaktadır.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 30 NİSAN'DAKİ TATİL UZAYACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde canlı yayında öğrencilerin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; okulların ne zaman açılacağı hakkındaki soruya da cevap vermişti.