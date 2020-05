Motivasyonu artırmanın 15 yolu

Koronovirüs salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim eğitim süresi 31 Mayıs'a kadar uzatıldı. Peki dışarı çıkamayan, evde uzaktan eğitim süreçlerini sürdüren ve bu durumdan sıkılan çocukları aileleri nasıl motive edecekler? Yiğit Okulları Genel Müdür Yardımcısı Derya Kargılı evde motivasyonu artıracak ip uçlarını şöyle sıraladı:Çocuklara bu sürecin zorunlu ama geçici olduğunu vurgulayalım ve kaygıya düşmemelerini sağlayalım.Ebeveynler günlük rutini oluştururken uzaktan eğitim alacak çocuklarının durumlarına göre plan yapmalı. Konsantre olmalarını sağlayacak çalışma köşeleri hazırlamalı.Çocukların neyi, ne zaman yapacakları ile ilgili bir çizelgesi ya da planı olması hem anne babayı hem de çocuğu rahatlatacaktır.Kahvaltısını yapmış, ortamı ayarlamış ve ona ders için uygun şartları sağlamış olmanız önemli.Çocuğunuzun ders için hazır olduğundan emin olmanız gerekli. Yani ders kitapları ve defterleri hazır mı, kalem, silgi, kalemtıraş gibi materyaller sınıf ortamındaki gibi ulaşılabilir mesafede mi?Ders aralarında ne yapacağı konusunda kontrolü ona bırakın. Ders başlangıçlarını kibar bir dille hatırlatarak otokontrolü kendisinin sağlaması için ona destek olun.Aktivite planı çocukla birlikte hazırlanırsa çocuğun planlama ve organize etme becerileri gelişir.Çocuklar günün belli saatlerinde özledikleri aile büyükleri, arkadaşları ile sesli/görüntülü olarak görüştürülebilir.Çocukların korkutucu haber ve görüntülere maruz kalmasını önleyin.Aile etkinliklerine, sosyal etkinliklere önem verelim. Kutu oyunları oynanması, tüm aile fertleriyle yapılacak ev içi oyunlar olabilir.Uzaktan eğitimin çok ciddi katkılarının olduğunu, bilgileri diri tutmak adına sıkı takip etmesi gerektiğini, okullar açıldığında bu konuların yeniden işleneceğini, bu süreçte öğrendiklerini öğretmenlerin kontrol edeceğini hatırlatalım.Evlerimizde bir oda mutlaka okul ortamı gibi olsun. Masa, sandalye hatta ufak bir yazı tahtası ve kalemleri olsun. Bir çalar saat alalım. Teneffüs havasını yaratmak için çalar saati kuralım.Ders saatleri dışında çocukları teknolojiden uzak tutalım. Bunun fiziksel sağlığı ve psikolojik sağlığı açısından verimli olacağını anlatalım.İki tane kavanoz alalım ve içine 31 tane tahta boncuk atalım. Uzaktan eğitimde geçen her gün için bir tane tahta boncuğu çıkarıp üzerine gülen yüz çizip diğer kavonoza atalım. Sürecin belirliliği açısından motive edici olacaktır.Bir saksıya fasulye ekelim, çiçek ekelim ya da başka bir bitki. Bir canlı yetiştirmenin keyfini yaşayalım.En az iki kişiPamuk, masa.En az iki kişiyle oynanır ama 4 veya 6 kişi olursa daha da zevkli olabilir. Oyuncular iki gruba ayrılır ve eşit şekilde karşılıklı masanın uçlarına geçerler. Her grubun önüne kendi alanlarını belirlemek için çizgi çizilir. Masanın ortasına bir pamuk yumağı konur. Başlama sesiyle beraber oyuncular pamuk yumağını karşı tarafın alanına göndermek için üflerler. Belirlenen alana kadar üflenen her yumak için 1 puan kazanılır. Toplam 5 puan alan takım oyunu kazanır.