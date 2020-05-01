TRT EBA TV canlı yayın izle! 1 Mayıs EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders yayını canlı izleme ekranı, frekans ayarları ve haftalık ders programı

Ülkemizde corona virüsü tedbirleri kapsamında TRT EBA TV canlı yayın izle ekranından uzaktan eğitim dersleri devam ediyor. Ülke genelinde ilkokul, lise ve ortaokul öğrencileri '' EBA TV üzerinden canlı olarak dersleri takip ediyor. Dersi kaçıranlar ise ders tekrarları yapabiliyor. Öte yandan Henüz TRT EBA TV frekansı ile televizyonlarda kanal ayarı yapmamış olanlar yayınları internet üzerinden de takip ediliyor. Bilindiği üzere MEB tarafından ilgili uzaktan eğitim kanallarına ilişkin 2020 frekans bilgileri paylaşılmıştı. Peki EBA TV hangi kanalda ve EBA canlı yayını nasıl izlenir? Türksat frekans bilgileri ile EBA TV'ye nasıl girilir? Haberimizin detaylarından ilkokul, ortaokul ve lise haftalık ders programı ile yayın akışı hakkında bilgi edinebilir, frekans bilgilerini öğrenebilirsiniz. İşte, 1 Mayıs 2020 TRT EBA TV canlı yayın izleme ekranı ve tüm bilgiler…

UZAKTAN EĞİTİM FREKANS BİLGİLERİ 2020

Henüz frekans ayarını yapamayanlar için ise TRT EBA TV frekans bilgileri bir kez daha paylaşıldı.

MEB'in yayımladığı bilgiler ile TRT EBA TV hangi kanalda ve nasıl canlı izlenir sorusu yanıt buldu. Peki, EBA TV frekans ayarı nasıl yapılır?

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : ¾

TRT EBA TV CANLI YAYIN İZLE! 1 MAYIS 2020 İLKÖĞRETİM, ORTAÖĞRETİM VE LİSE DERSLERİ İZLE

İlköğretim, ortaöğretim ve lise dersleri için TRT EBA TV 3 farklı kanaldan hizmet veriyor. HD ve SD olmak üzere toplam 6 kanaldan canlı yayın yapılıyor. Milyonlarca veli, EBA TV frekans ayarı ile televizyonlarda uzaktan eğitimin yapılacağı kanalların kurulumunu gerçekleştirdi. Bunu yapamayanlar ise, 'TRT EBA TV uzaktan eğitim canlı izle' başlığı altında araştırmalarını yapıyor. Bilindiği üzere, TRT EBA TV internetten de canlı ve şifresiz izlenebiliyor.

İşte, 1 Mayıs ders programı, yayın akışı ve uzaktan eğitim canlı izleme ekranı;