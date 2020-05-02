EBA asistan nedir? EBA asistana nasıl ulaşılır?

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan uzaktan eğitimde öğrencilerin ve velilerin yönelttiği soruların anlık cevaplanabilmesi için Türk mühendisler tarafından geliştirilen yapay zekaya sahip "EBA Asistan" hizmeti başlattı. Bakan Selçuk tarafından Twitter üzerinden duyurulan bu gelişmenin ardından sistemin kullanımına ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. EBA Asistan nedir, nasıl kullanılır?

BAKAN SELÇUK DUYURDU

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ailelerimiz uzaktan eğitim sürecinde zorlanmasınlar diye, kullanıcı sorularına anında yanıt vermek ve sistemin en etkili şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla yapay zekâ ile EBA Asistan'ı hayata geçirdik." açıklamasını yaptı.

Bakan Selçuk'un Twitter'dan yaptığı açıklamaları şöyle:

"Ailelerimiz uzaktan eğitim sürecinde zorlanmasınlar diye, kullanıcı sorularına anında yanıt vermek ve sistemin en etkili şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla yapay zekâ ile EBA Asistan'ı hayata geçirdik.

EBA Asistan ile şifre alma/yenileme, ders programı sorgulama, sınavlarının durumunu öğrenme, öğretmenlerle görüşme, ders tekrarı yapma gibi konulardaki sorularınızı sosyal platformlarda, sanki canlı bir kişiye soru soruyormuş gibi yazarak anında yanıt bulabilirsiniz."

EBA ASİSTAN'A ASIL ULAŞILACAK?

EBA Asistan, "www.eba.gov.tr" adresinde, sağ alt köşede yerini aldı. Turuncu gülümseyen yüz ikonuna tıklayan öğrenci, öğretmen ve veliler asistanlarını kolayca kullanabilecek.

Kullanıcılar; "şifremi nasıl alırım", "sisteme nasıl girerim", "3. sınıfta yarın hangi dersler var", "ders programına nasıl ulaşırım", "öğretmenime soru sorabilir miyim " gibi sorularını EBA Asistan'a yönelttiğinde kullanılan yapay zeka sistemi, serbest metin şeklinde yazılanları anlıyor, bu sorulara ilgili cevabı veriyor ve kullanıcıları en doğru şekilde yönlendiriyor.

Örneğin ilkokul 4. sınıftaki çocuğunuz için ders programı istendiğinde anında yanıt veriyor.

EBA Asistan'a, kullanıma girdiği günden bu yana 1 milyon üstünde kullanıcı erişti.