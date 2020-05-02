Harmanlanmış eğitim dönemi

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyayla birlikte Türkiye'de de hem ilk ve orta dereceli okullarda hem de üniversitelerde uzaktan eğitime geçildi. Okullar ve kampuslar 31 Mayıs'a kadar kapalı kalacak. Pandemi süreci kalktıktan sonra özellikle yükseköğretimde uzaktan eğitimle ilgili nasıl bir gelişme bekleniyor. Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, şu öngörülerde bulundu:

Örgün öğretim ile uzaktan öğretim birbirine rakip değil, aksine birbirini tamamlayan iki önemli süreçtir. Ne var ki, her yenileşme safhasında olduğu gibi uzaktan eğitim yapısının da kabul görmesi ve benimsenmesi zaman alacaktır.

Gerek eğitim teknolojilerindeki gelişmeler gerekse bu gelişmelere paralel olarak eğitim paradigmalarında oluşan değişimlerle eşzamanlı olarak önümüzdeki dönemde uzaktan eğitim ve harmanlanmış (blended) eğitim önemini artırarak gündemimizde hep yer alacaktır.

Şu an yaşadığımız süreci gelecekte öğrencilerimiz için yaratacağımız eğitim-öğretim ortamları için büyük bir şans olarak görüyorum. Artık öğrenciler sınıfta daha önceden belirlenmiş bir süre ile sınırlı olarak öğretim elemanlarıyla yüz yüze geçirecekleri süre sonrası birbirleriyle ancak bir hafta sonra bir araya gelecekleri bir yapıdan, 7/ 24 saat eğitim teknolojileri imkanları ile değişik sanal ortamlarda birlikte olabildikleri bir yapıya doğru kaymaktadır.



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