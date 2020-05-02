YKS tarihi değişti mi, son dakika gelişmesi var mı? 2020 YKS ne zaman yapılacak, sınav tarihi öne mi çekildi?

Karantina günleri devam ederken milyonlarca öğrenci de üniversite hayalini gerçeğe dönüştürmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na çalışmayı sürdürüyor. Bu noktada, adaylar sınava yönelik çeşitli bilgileri araştırmayı ihmal etmiyor. Özellikle sosyal medyada ortaya atılan '2020 YKS sınav tarihi değişti, öne çekildi' iddiaları, adayların kafasını karıştırdı. Bilindiği gibi, corona virüsü nedeni ile bu sene düzenlenecek olan üniversite sınavının tarihi tedbir amaçlı değiştirilmiş ve ertelenmişti.

YKS TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ, ERKENE Mİ ALINDI?

Adaylar çalışmalarını sürdürürken sosyal medyada dolaşıma sokulan 'YKS tarihi ertelendi, öne çekildi' iddiaları bir anda gündeme bomba gibi düştü. Yaşanan bu durum üzerine, '2020 YKS ne zaman yapılacak, sınav tarihi değişti mi?' sorularının yanıtı merak konusu oldu.

2020 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Tam bu noktada, '2020 YKS ne zaman yapılacak, sınav tarihi öne mi çekildi?' sorularının yanıtı arayanlar doğru yerdeler. Haberimizden, konuya yönelik güncel ve son durum bilgilerini öğrenebilirsiniz.

İşte, üniversite sınavı 2020 YKS tarihi ve merak edilenler;