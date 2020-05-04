Hayat Eve Sığar uygulamasında ücretsiz maske kodu nasıl alınır? Hayat Eve Sığar ücretsiz maske kodu alma

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen ve vatandaşların kendi sağlıkları, yakınlarının durumu ile yaşadıkları bölgedeki risk yoğunluğunu görüntüleyebilmelerine imkan tanıyan Hayat Eve Sığar uygulaması güncellendi. Yapılan güncellemenin ardından vatandaşlar artık uygulama aracılığıyla ücretsiz maske talebinde bulunabilecek, uygulamadan gelen kodla birlikte eczaneden maske teminini gerçekleştirilebilecek. Peki Hayat Eve Sığar uygulamasından ücretsiz maske nasıl alınır? İşte detaylar…

HAYAT EVE SIĞAR ÜCRETSİZ MASKE KODU ALMA

Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması ile ücretsiz maske kodu alma imkanı sunuldu. Android ve İOS işletim sistemli cihazlara indirilebilen Hayat Eve Sığar uygulamasındaki 'Sağlık durumu' sekmesi üzerinden 'Maske talep et' seçeneği ile kod almak mümkün. Talep sonrasında açılan ekrana gelen barkod ve kimliğiniz ile eczanelerden maske alabilirsiniz.