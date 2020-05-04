Son dakika haberi: YKS ne zaman yapılacak? 2020 YKS tarihi değişti mi?

Üniversite hayalini gerçeğe dönüştürmek üzere YKS 2020'ye hazırlanan milyonlarca öğrenci, sınav tarihinde yapılacak değişiklik iddiaları ve konuyla ilgili son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Bilindiği üzere bu sene uygulanacak olan YKS'nin tarihi, corona virüsü tedbirleri kapsamında ertelenmiş ve sınavın Temmuz ayında gerçekleştirilmesine karar verilmişti. Bakan Ziya Selçuk'un LGS tarihi ile ilgili alınacak kararın bugün açıklanacağını belirtmesinin ardından "YKS tarihi değişecek mi?" sorusunun yanıtı da merak edilmeye başlandı. YKS 2020 ne zaman yapılacak? İşte konuyla ilgili son dakika haberi…

YKS TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ, ERKENE Mİ ALINDI?

Adaylar çalışmalarını sürdürürken sosyal medyada dolaşıma konuşulan 'YKS tarihi ertelendi, öne çekildi' iddiaları bir anda gündeme bomba gibi düştü. Yaşanan bu durum üzerine, '2020 YKS ne zaman yapılacak, sınav tarihi değişti mi?' sorularının yanıtı merak konusu oldu.

2020 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Tam bu noktada, '2020 YKS ne zaman yapılacak, sınav tarihi öne mi çekildi?' sorularının yanıtı arayanlar doğru yerdeler. Haberimizden, konuya yönelik güncel ve son durum bilgilerini öğrenebilirsiniz.

İşte, üniversite sınavı 2020 YKS tarihi ve merak edilenler;