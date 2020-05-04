Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Son dakika haberi: YKS ne zaman yapılacak? 2020 YKS tarihi değişti mi?

Son dakika haberi: ne zaman yapılacak? 2020 ?

Son dakika haberleri… yapılacak? 2020 yılında uygulanacak YKS’nin tarihi, corona virüsü tedbirleri kapsamında Temmuz ayına ertelenmişti. Şimdi ise YKS’nin Haziran ayında yapılması gündemde. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS tarihinin bugün açıklanacağını söylemesinin ardından YKS tarihi değişikliği yapılacağı ile ilgili iddiaların önemli bir gündem maddesi haline gelmesine sebep oldu. Bu bağlamda milyonlarca öğrenci ve velileri “2020 ?” sorusuna yanıt arıyor. İşte YKS 2020 tarihi ile ilgili son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 4.5.2020 07:55 ABONE OL
Son dakika haberi: YKS ne zaman yapılacak? 2020 YKS tarihi değişti mi?

Üniversite hayalini gerçeğe dönüştürmek üzere 2020'ye hazırlanan milyonlarca öğrenci, sınav tarihinde yapılacak değişiklik iddiaları ve konuyla ilgili son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Bilindiği üzere bu sene uygulanacak olan YKS'nin tarihi, corona virüsü tedbirleri kapsamında ertelenmiş ve sınavın Temmuz ayında gerçekleştirilmesine karar verilmişti. Bakan Ziya Selçuk'un LGS tarihi ile ilgili alınacak kararın bugün açıklanacağını belirtmesinin ardından "YKS tarihi değişecek mi?" sorusunun yanıtı da merak edilmeye başlandı. YKS 2020 ne zaman yapılacak? İşte konuyla ilgili son dakika haberi…

YKS TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ, ERKENE Mİ ALINDI?

Adaylar çalışmalarını sürdürürken sosyal medyada dolaşıma konuşulan 'YKS tarihi ertelendi, öne çekildi' iddiaları bir anda gündeme bomba gibi düştü. Yaşanan bu durum üzerine, '2020 yapılacak, sınav tarihi değişti mi?' sorularının yanıtı merak konusu oldu.

2020 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Tam bu noktada, '2020 yapılacak, sınav tarihi öne mi çekildi?' sorularının yanıtı arayanlar doğru yerdeler. Haberimizden, konuya yönelik güncel ve son durum bilgilerini öğrenebilirsiniz.

İşte, üniversite sınavı 2020 YKS tarihi ve merak edilenler;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: YKS ne zaman yapılacak? 2020 YKS tarihi değişti mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA