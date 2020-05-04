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Son dakika haberleri: ? Bayramdan sonra 1 Haziran’da okullar açılacak mı?

Okullar 1 Haziran’da mı açılacak? Corona virüsü tedbirleri kapsamında örgün öğretime ara verilirken, son günlerde vaka sayısındaki azalma ile birlikte normalleşme takvimi ülke gündeminde önemli bir yer kaplamaya başlandı. Dolayısıyla normal hayata dönüş için atılacak adımların konuşulmasıyla birlikte “?” sorusunun yanıtı merak edilmeye, konuyla ilgili son dakika haberleri yakından takip edilmeye başlandı. Bu konu, Bilim Kurulu’ndan gelecek tavsiyeler doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı kararı ile netlik kazanacak. Milli Eğitim Bakanlığı, okulların 1 Haziran’da açılması için hazırlıklarını tamamlarken devam şartı ve sınıf tekrarının söz konusu olmadığı biliniyor. İşte konuyla ilgili son dakika haberinin ayrıntıları….

Giriş Tarihi: 4.5.2020 07:33 ABONE OL
Son dakika haberleri: Okullar ne zaman açılacak? Bayramdan sonra 1 Haziran’da okullar açılacak mı?

Son dakika haberleri… Yüz binlerce öğrenci ve velileri; sorusunun yanıtını merak ediyor. Corona virüsü salgının yayılımını önlemek amacıyla ülkemizde rastlanan ilk vakanın ardından örgün öğretime ara verilmiş, lise ve öncesi düzeyde eğitimin EBA üzerinden devam edilmesine karar verilmişti. Virüse karşı mücadelemizde son günlerde yaşanan olumlu gelişmeler, normalleşme sürecinin de gündeme alınmasına sebep oldu. Gündemin en çok konuşulan konulardan bir tanesi de okulların açılacağı tarih. Okullar ne zaman açılacak? ? İşte son dakika haberinin detayları…

OKULLAR 1 HAZİRAN'DA AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde, uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesinin kararlaştırıldığını bildirdi. Bakan Selçuk, katıldığı canlı yayında "Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız." dedi.

Konuyla ilgili nihai karar ise Bilim Kurulu tavsiyeleri ile Cumhurbaşkanlığı tarafından verilecek.

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Son dakika haberleri: Okullar ne zaman açılacak? Bayramdan sonra 1 Haziran’da okullar açılacak mı?
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