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: ne zaman, ertelendi mi? Kabine toplantısı sonrası 2020 LGS sınav tarihi ertelenecek mi, ne zaman yapılacak?

Bugün gerçekleştirilecek olan kabine toplantısının ardından yapılacak açıklamada belli olacak olan Liseye Geçiş Sınavı tarihi ile "2020 sınavı ertelenecek mi, ne zaman yapılacak?" sorularına da yanıt verilecek. Geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin yaptığı açıklamada sınav tarihinin değişikliği ile ilgili açıklamanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağını duyurmuş ve milyonlarca 8. Sınıf öğrencisinin gözü kabine toplantısına çevrilmişti. Bu kapsamda; 2020 , ertelendi mi? sorusu internet üzerinden yanıt aramaya başladı. Corona virüsü ile mücadele kapsamında ve alınan tedbirler doğrultusunda birçok sınav tarihinde ertelenmeye gidilirken Liseye Geçiş Sınavı'nda yeni bir düzenleme şimdiye kadar yapılmamış ve zorunda olunmadığı takdirde de yapılmayacağı yetkili isimler tarafından açıklanmıştı. İşte kabine toplantısı sonrasında gelen açıklamalarını takip edebileceğini haberimiz ve LGS ertelendi mi, ne zaman? Sorusunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 4.5.2020 07:46 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 07:47 ABONE OL
Son dakika: LGS ne zaman, ertelendi mi? Kabine toplantısı sonrası 2020 LGS sınav tarihi ertelenecek mi, ne zaman yapılacak?

ne zaman, ertelendi mi? sorusu sabah saatlerinden itibaren en çok araştırılan konular arasındaki yerini alırken öte yandan geçtiğimiz hafta gelen açıklaması ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Liseye Geçiş Sınavı'na ilişkin kararın hafta başında kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurmuştu. Bu kapsamda milyonlarca öğrenci ve veli bugün belli olacak olan sınav tarihi açıklaması için nefeslerini tuttu. Corona virüsü ile mücadele kapsamında birçok organizasyon, etkinlik ve sınav tarihlerinde ertelenmeye gidilirken Liseye Geçiş Sınavı'nda herhangi bir değişiklik yapılmamıştı. Gün içerisinde binlerce öğrenci ve veli 2020 LGS sınavı ne zaman, ertelendi mi? Sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Buna göre; 2020 Liseye Geçiş Sınavı LGS sınav tarihi değişti mi, ertelendi mi? İşte tüm son dakika gelişmelerini takip edebileceğiniz haberimiz…

LGS SINAVI ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK?

Liseye Geçiş Sınavı; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 7 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilmesi karar kılınmış ve değişiklik yapılmamıştı. Ancak geçtiğimiz hafta konuya ilişkin olarak Bakan Selçuk, sınav tarihinin değişip değişmeyeceği ile ilgili kararın kabine toplantısının ardından duyurulacağını bildirdi. Buna göre; 2020 , ertelendi mi? sorusu yanıt aramaya devam ediyor.

İşte yaşanan son gelişmeler ve açıklamaların detayları…

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Son dakika: LGS ne zaman, ertelendi mi? Kabine toplantısı sonrası 2020 LGS sınav tarihi ertelenecek mi, ne zaman yapılacak?
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