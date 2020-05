170 barajının en kolay formülleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bu yıla mahsus olmak üzere lisans programlarını tercih etmek için gerekli olan 180 baraj puanı 170'e düşürüldü. Ancak adayların öncelikle sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) en az 150 puan alması ve puanlarının hesaplanabilmesi için Türkçe ya da matematikten en az yarım net alması gerekiyor. Bunun için yüzlerce kombinasyon var. Örneğin sadece Türkçe'de 16.5 net ya da sadece matematikte 14 net yapan bir öğrenci diğer hiçbir teste bile dokunmadan 150 puan barajını geçebilir. Her puan türünde lisans programlarını tercih etmek için gerekli 170 barajı için adayların testlerde nasıl bir başarı göstermeleri gerektiğini ise Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, SABAH için hazırladı.Sağlık, mühendislik ve temel bilimlere girişte kullanılan SAY puanı için adayların TYT'de sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nin (AYT) matematik ve Fen Bilimleri testlerini cevaplandırmaları gerekiyor. TYT'de 150 barajını geçen ve AYT'nin bu iki testinin herhangi birinden yarım net çıkaran adayların SAY puanı hesaplanıyor. TYT'de 53 neti olan bir SAY adayı AYTMatematik testinde yalnızca yarım net çıkarıp diğer testlere hiç dokunmadan 170 barajını aşabilir.İletişim, dil ve edebiyat, ilahiyat ve sosyal bilim dallarına girişte kullanılan SÖZ puanı için adayların TYT'de AYT'nin de edebiyat ve sosyal bilimler-1 ve sosyal bilimler-2 testlerini cevaplandırması gerek. TYT'de 150 barajını geçen ve AYT'nin bu iki testinin herhangi birinden yarım net çıkaran adayların da SÖZ puanı hesaplanıyor. Sözel Puan ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmek için geçmeleri gereken 170 barajı için ise yine pek çok alternatif var. TYT'den 50 net çıkaran bir aday AYT-Edebiyat ve Sosyal Bilimler testinde yalnızca yarım net yaparak bu barajı aşabilir.İktisat, ekonomi, işletme, hukuk, psikoloji ve felsefe gibi alanlar için kullanılan EA Puanı için adayların TYT'de herhangi bir test ayrımı olmaksızın AYT'nin de edebiyat ve sosyal bilimler-1 ve matematik testlerini cevaplandırmaları gerekiyor. TYT'de 150 barajını geçen ve AYT'nin bu iki testinin herhangi birinden yarım net çıkaran adayların E.A. puanı hesaplanıyor. TYT'de 51 net çıkaran bir aday AYT-Edebiyat ve Sosyal Bilimler testinde yalnızca yarım net yapıp 170 barajını aşabilir.Dil ve filoloji dalları ile mütercim tercümanlık gibi programlara girişte kullanılan Dil Puanı için adayların TYT'de herhangi bir test ayrımı olmaksızın YDT'de ise İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça veya Rusça dillerinden birine ait testi cevaplandırmaları gerekiyor. TYT'de 150 barajını geçen ve YDT testinden yarım net çıkaran adayların da Dil Puanı hesaplanıyor. Dil Puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmek için geçmeleri gereken 170 barajı alternatifleri şöyle:Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan çocuklar, tablet ve bilgisayarların başında daha çok zaman geçirmeye başladı. Teknolojiyle daha kaliteli zaman geçirmek için evde neler yapılabilir? En eğlenceli teknolojik aktivite örnekleri...