Ödül yöntemi motive etmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu yıl için yüzyüze eğitimin tamamlandığını açıkladı. Ancak uzaktan eğitim 19 Haziran cumaya kadar devam edecek. 23 Mart'tan beri evlerde uzaktan eğitim alan öğrenciler için bu süreç 1 ay kadar daha sürecek. Peki çocukların derslere olan ilgisini kaybetmemesi için ebeveyenlerin neler yapması gerekiyor? İstinye Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Rita Ülgen çocukların içsel motivasyonun artması gerektiğini belirterek "Çocuklarımıza ödül almak için çalışmaları yerine başarı, tatmin ve keyif hissini yaşamaları için ortam yaratmalıyız. Unutmayalım ki ödüller gerçek anlamda içsel motivasyon geliştirmez. İçsel motivasyonun ortaya çıkması için çocuğumuzun derslerden, öğrendiklerinden keyif alması gerekmektedir" dedi. Ülgen şu önerilerde bulundu:

Çocuklarımızın derslerden uzaklaşması aşırı kaygıdan olabilir. Bunun farkında olup eksikliklerini tamamlamasına yardım edelim. Fiziksel egzersiz, gevşeme ve nefes egzersizleri, eğlenceli müzikler eşliğinde dans etmek işe yarayabilir. Bunları ailece yapalım.

Dersleri perspektife koyalım. Büyük resmi aklımızda tutalım. Çocuklarımızın gelişimleri aldıkları notlardan ibaret değil. Sosyal ve duygusal gelişimleri, bizimle kurduğu duygusal bağları, hayalleri de önemli.

Çocuklarımıza amaçlar belirlemeleri için yardım edelim. Düşünmelerine yardım edelim. Onlar için önemli olan nelerdir? Neler keşfetmek istiyorlar? Çocuklarımızın bu amaçlara ulaştıkları durumlarda bunu aile ile kutlayalım.

Çocuklarımızı kendileriyle rekabete sokalım. Bugünkü performanslarıyla daha önceki performanslarını, başarılarını karşılaştırıp, daha iyi şeyler yapabilmeleri için teşvik edelim. Onlara güvendiğimizi söyleyelim.

Çocuklarımızın işbirlikçi olmalarına yardım edelim. Kardeşlerine ve akranlarına yardım etmeleri için teşvik edelim. Aile içi işbirliğini teşvik edecek aile içi aktiviteler planlayalım.

Öğrendiklerini tartışalım, merak duyalım. Gerçek hayattan örnekler vermelerine ve öğrendiği bilgileri daha evvel öğrendikleri bilgilerle bağdaştırmalarına yardım edelim.

Çocuklarımıza ilham verelim. Çocuklarımızı azarlayarak, cezalandırarak hiçbir yere varamayız. Bunların ters tepeceğini unutmayalım. Sürekli onları kontrol etmek de işe yaramaz. Çünkü bu baskı yaratır. Kontrol etmek yerine özerk olmaları ve kendi kararlarını kendileri vermeleri için onlara yardım edelim.



LGS'ye yönelik ikinci soru kitapçığı hazır

LİSE Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava girecek öğrenciler için her ay yayımlanan örnek soru kitapçığı, okulların korona virüs salgını nedeniyle kapalı olduğu süreçte ayda iki kez yayımlanmaya başlamıştı. Bu kapsamda mayıs için hazırlanan ikinci kitapçık dün erişime açıldı. Güncel sınav müfredatına göre hazırlanan mayıs ayına ait ikinci örnek sorulara Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http:// odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebiliyor. Örnek soru kitapçığı, sayısal bölümde 20 soru, sözel bölümde 25 sorudan oluşuyor. Sözel bölümde Türkçe testinde 10, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinden 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden 5, yabancı Dil (İngilizce)'den 5 soru, sayısal bölümde matematik testinde 10, fen bilimleri testinde 10 soru bulunuyor. Örnek sorular sınav tarihine kadar belirlenen periyotta yayımlanmaya devam edecek. ANKARA



YARIN:

MEB MAYIS AYI LGS SORU ÖRNEKLERINI YAYIMLADI. UZMANLAR SORULARI NASIL DEĞERLENDIRDI?

YARIN: SINAVA 1 AY AKALA HANGI DERSLERDE HANGI KONULARA YOĞUNLAŞMAK GEREKIYOR?

Uzaktan eğitim devam edecek

LGS’de geri sayım başladı

Bakan Karaismailoğlu: 2023'te tüm hanelere genişbant erişimi sağlamayı amaçlıyoruz