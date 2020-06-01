Sosyal mesafe korunacak maske zorunlu olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin twitter hesabından bir video paylaştı. Videoda LGS'nin sosyal mesafeye göre yapılacağı, gerekli halde okuldaki kütüphane, yemekhane ve spor salonlarının da kullanılacağı belirtilerek şunlar sıralandı:Sınav giriş belgeleri, öğrencilerin sınav salonundaki masalarına konulacak.Geçerli kimlik belgelerinde fotoğraf olma koşulu çıkartıldı.Sınavda sadece 8'inci sınıfın birinci dönemine ait müfredat ve kazanımlarından sorular olacak.Sınavla öğrenci alan okullara girmek isteyen öğrencilerin katılımı zorunlu. Sınava girmeyenler puansız yerel yerleştirme ile yerleşecek.Sınavdan önce dezenfeksiyon yapılacak. Öğrencilere ücretsiz maske verilecek.Sosyal mesafeye göre oturma düzeni sağlanacak. Öğrenciler istedikleri zaman maskelerini çıkartabilecek.Sosyal mesafe için, okuldaki kütüphane, yemekhane ve spor salonları da kullanılabilecek.Astım hastası öğrenciler, doktor raporlarında yer alan astım spreylerini yanlarında getirebilecek.Tedavi gören veya Kovid-19 tedavisi gören öğrencilerin başvurusu halinde hastanelerde sınav hizmeti sunulabilecek.Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavlarının 25-26 Temmuz'da yapılacağını bildirdi.