Öğrenci kendi okulunda LGS’ye girecek

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınavda öğrencilerin sağlığına ve güvenliğine ilişkin ek tedbirler aldı. Bu yıl yapılacak LGS sınavında öğrenciler, öğrenim gördükleri okullarda sınava girecek. Geçen yıl sınav yapılan okul sayısı 3 bin 873 iken bu yıl bu sayı 18 bin 139'a, salon sayısı 59 bin 568'den 111 bin 918'e çıkarıldı.Ayrıca, sosyal mesafeyi sağlayabilmek için güvenli alanlar oluşturuldu ve okullar dezenfekte edilerek hijyen sağlandı. Daha önce, sınavdan bir saat sonra öğrencilere yapılan soru kitapçıklarının dağıtımı, olası bir kargaşaya olanak verilmemesi için 22 Haziran Pazartesi günü velilere teslim edilecek, ayrıca soru kitapçıklarını dağıtan görevliler eldiven kullanacak. Öğrencilerin sağlığı için veliler, okul bahçesine girmeyecek. MEB tarafından 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderilen ek tedbirler şöyle: Bakanlığın yazısında merkezi sınavda salon sayısından, dezenfekte işlemlerine kadar her konu titizlikle incelenerek sınav günü uyulacak kurallar sıralandı. Buna göre, öğrencilerin sınavın yapılacağı okulun bahçesine girişleri sırasında en az 1 metrelik (3-4 adım) sosyal mesafenin korunması sağlanacak ve yığılma oluşmasını engelleyecek önlemler alınacak. Öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde, bekletilmeden okul bina ve salonlarına alınacak.Öğrencilerin, iki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyacakları şekilde gerekli tedbirler sınav görevlileri tarafından alınacak. Öğrenciler, okul koridorları ve okul bahçesinde maskelerini çıkaramayacak. Sınavda verilecek 45 dakikalık arada hava koşulları bahçeye çıkmaya uygun değilse, okulun sınav olmayan koridor, boş derslikler, spor salonu, yemekhane gibi bölümlerinde öğrencilerin arayı sosyal mesafeyi koruyarak geçirmeleri için yedek gözetmenler görev alacak.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilerin, sınav esnasında maskelerini çıkarabileceğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Her öğrenci için okullara maske gönderildi. Bu konuda çok dikkatli ve kararlıyız. Maskedeki esnekliğimiz, Bilim Kurulu'nun önerdiği şekilde 'sınav esnasında sosyal mesafenin korunması ve sınav bitiminde tekrar takılması şartıyla çıkarılabileceği' yönündedir" ifadelerini kullandı.