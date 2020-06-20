MEB duyurdu! 2020 LGS soru ve cevapları yayınlandı! LGS sınav soruları ve cevapları nasıl, nereden görüntülenir?

Yurt genelinde bir milyonu aşkın öğrencinin katılımı ile Liseye Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav uygulandı. Öğrenciler, ilk oturumda sözel sorular karşısında, ikinci oturumda ise sayısal sorular karşısında iyi bir lise hayali için ter döktü. Oturumların tamamlanıp sınavın bitmesi ile beraber de 2020 LGS soruları ve cevapları hakkındaki araştırmalar yoğunluk kazandı. Bilindiği gibi, LGS soru ve cevap anahtarı ile aday öğrenciler sınav puanları hakkında ön tahminde bulunabiliyor. Hâl böyle olunca da, '2020 LGS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtı merak konusu oluyor.
MEB DUYURDU: 2020 LGS SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI
Liseye Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan merkezi sınavda geçtiğimiz senelerde, öğrenciler sınava girdikleri okullarda sınavın ardından kendi soru kitapçıklarını alabiliyordu. Bu uygulama, bu yıl gecikmeli olarak uygulanacak. Öğrenciler veya velileri 22 Haziran 2020 Pazartesi itibarı ile kitapçıkları teslim alacak. Bu yüzden de, sınavın ardından MEB tarafından LGS soruları ve cevap anahtarlarının yayınlanıp yayınlanmadığı öğrenilmeye çalışıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 2020 LGS soruları ve cevapları yayınlandı. Adaylar, aşağıdaki bağlantı aracılığı ile LGS sözel ve sayısal soru kitapçıkları ile cevap anahtarını görüntüleyebilir.
SABAH.COM.TR ÖZEL SÖZEL LGS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN! (TÜRKÇE, İNKILAP, DİN KÜLTÜRÜ, İNGİLİZCE)
SABAH.COM.TR ÖZEL SAYISAL LGS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN! (MATEMATİK)
SABAH.COM.TR ÖZEL FEN BİLİMLERİ SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN
LGS SORULARI VE CEVAPLARI SABAH.COM.TR'DE OLACAK!
Sözel Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ
Sayısal Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ
Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurusunun ardından LGS soru ve cevapları birazdan da sabah.com.tr'de olacak!
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LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkezî Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.
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PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır. Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu ‐2020 Sayfa | 13
d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur. ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.
ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.
Son Dakika Haberi: 2020 LGS sonuçları açıklandı! 2020 LGS sonuçları öğrenme linki | Video