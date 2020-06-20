Milyonlarca kişinin beklediği LGS sınav soruları ve cevapları sabah.com.tr'de!

İyi bir lise eğitimin sonucu başarılı bir üniversite tercihidir. Üniversite donanımı da sağlam bir kariyerin kapılarını açar. Bu nedenle Liselere Giriş Sınavı öğrencilerin eğitim hayatları açısından çok önemlidir. 09:30'daki birinci oturumda 20 Türkçe, 10 İnkılap Tarihi, 10 Din Kültürü, 10 da yabancı dil sorusu soruldu. Toplam 50 soru için süre 75 dakika oldu. İkinci oturumda ise 20 matematik, 20 de fen bilimleri sorusu soruldu; burada da süre 80 dakika oldu. LGS soruları ve cevapları hakkındaki bilgiler de sınav günü en çok aranan konular arasında yer alıyor.

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SABAH ÖZEL SÖZEL LGS SORU VE CEVAPLARI (TÜRKÇE, İNKILAP, DİN BİLGİSİ, İNGİLİZCE)

SABAH ÖZEL FEN BİLİMLERİ SORULARI VE CEVAPLARI

SABAH ÖZEL MATEMATİK SORULARI VE CEVAPLARI

"Bu soruların her hakkı MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE aittir. Hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması, yayımlanması MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN yazılı izni olmadan yapılamaz. Bu yayın izni telif ücreti ödenerek alınmıştır."

LGS ikinci oturumu saat 12:50'de sona erdi. Sınavın bitiminin ardından LGS soruları ve cevapları geçen sene olduğu gibi bu sene de sabah.com.tr'de olacak. Ders ders soruların cevaplarını özellikle hem sabah.com.tr ana sayfasından hem de sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Türkçe, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil ve Matematik ile Fen Bilimleri konularından gelen toplam 90 sorunun cevabı sabah.com.tr'de...

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