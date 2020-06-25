‘Arkadaş’ kitabı 5 milyon öğrenciye ulaştırılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul öğrencileri için hazırlanan "Arkadaş" adlı tatil kitabını Milli Eğitim Bakanlığı'nda tanıttı. Bakan Selçik, kitabın ilkokul çocuklarının yaz aylarında dikkatlerini çekebilmek için hazırlandığını belirterek , "Arkadaş' kitabıyla bizim ders işleyişine, müfredata yaklaşımımızı ortaya koyan, özgün ve orijinal bir eser ortaya çıktı. İlkokul öğrencilerimizin tamamına ulaştırma fırsatımız olacak. Bu çerçevede yaklaşık olarak 22 bin 700 civarı okulumuzda yer alan 5 milyon 230 bin civarındaki öğrencimize tek tek ulaştırılacak" dedi. ANKARA