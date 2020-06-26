Dinlenin ve dengeli beslenin

Bu hafta sonu 2.5 milyona yakın aday Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek. Beykent Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Kahraman YKS öncesi, gençlere kaygı ve stres yönetimi ile ilgili tavsiyeler verdi. Sınavın doğal kaygısının yanında, salgın sürecinin getirdiği belirsizlik ve yeni yaşam tarzının, öğrencilerin ve velilerin daha çok kaygı ve stres yaşamasına sebep olduğunu dile getiren Kahraman şunları söyledi:

Yüz yüze eğitimden mahrum kalan öğrenciler ya gerçekten planladıkları şekilde hazırlık yapamadılar ya da yeterli hazırlık yapamadıklarını düşündüler.

Kaygı ve stres gerçekte olan veya algılanan tehdit durumlarında ortaya çıkar. Vücudun aşırı uyarılması, odaklanmada zorluk, beslenme ve uyku düzenlerinde değişme, vücutta yaralar çıkması, unutkanlık, dalgınlık, keyifsizlik, belirli düşüncelere aşırı takılma gibi belirtiler olabilir.

Dengeli beslenme, düzenli uyku ve egzersizin fiziksel ve psikolojik dayanıklılığa katkı sağlar. Öğrenciler son günlerde dinlenmeyi ihmal etmemeli, vitamin ve mineral açısından beslenmelerine dikkat etmeli ve yeterli uyku aldıklarından emin olmalıdırlar. Nefes egzersizleri yapın.

Öğrenciler kendilerine daha çok güvendikleri, kendilerini daha başarılı gördükleri sorulardan başlamaları, sınav başında kaygı ve stresin azalmasına katkı sağlar. Soruları çözmeye odaklanmaları ve bunun dışında başka düşüncelerden kaçınmaya çalışmaları önemlidir.

Velilerin kendi kaygılarını öğrencilere yansıtmamaya çalışması oldukça önemli. Öğrencilerin dinlenmelerine ve kendilerini iyi hissetmelerine yardımcı olabilecek tutum ve yaklaşımları sergilemeye azami dikkat etmeliler.

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