YKS maratonu sona erdi! Matematik ve tarih eleyecek

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) dün yapıldı. AYT saat 10:15'te başladı ve 180 dakika sürdü. Adaylara matematik, Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1, sosyal bilimler-2 ve fen bilimleri testlerinin her birinden 40'ar soru soruldu. Üçüncü ve son oturum olan YDT ise 15:45'te başladı ve adaylara 120 dakika süre verildi. AYT'de hiçbir testte ezbere dayalı soru yer almadı. Sınav temel bilgilere sahip, işlem yeteneği güçlü ve dikkatli okuyan öğrencilerin başarılı olacağı, "orta zorlukta" değerlendirildi. Ancak matematik testi klasik matematiksel düşünceyi sorgulayan sorulardan, tarih ise bilgi sorgulayan "zor" seviyedeki sorulardan oluştu. Bu nedenle AYT'de sayısal ve eşit ağırlık öğrenciler için matematik, sözel öğrenciler için tarih dersleri belirleyici olacak. Bilfen Liseleri Bölüm Başkanları AYT'deki soruları şöyle değerlendirdi:2020 AYT sınavı müfredata uygun seçici sorulardan oluşmuş. Sınavı içeren konuların azalması sebebiyle soru dağılımındaki değişiklik beklenen şekildeydi. Temel bilgilere sahip, işlem yeteneği güçlü ve dikkatli öğrencinin başarılı olabileceği bir sınav.2020 AYT'de; 6 anlam bilgisi, 18 edebiyat sorusu ile öğrencilerin alan yeterlilikleri sınanmıştır. 2019 AYT'ye göre 2 edebiyat sorusunun azaltılıp anlam bilgisinin artırıldığı gözlemlenmiştir. Sınav, öğrencinin alan bilgisine hakimiyetini yorum gücüne bağlı olarak ölçmüştür.Sorular doğrudan tarih bilgisini sorgulamanın yanında bilgileri kullanarak yorum yapabilme gücünü de ölçmektedir.AYT sınavından beklendiği şekilde bilgi ağırlıklı sorular gelmiştir. TYT sınavında olduğu gibi bu sınavda da öğrencinin harita okuryazarlığına sahip olması sorgulanmıştır.Sorulardan 3'ü metin okuma, metinden akıl yürütme ile sonuç çıkarabilme yeteneğini sorgulayan sorulardan oluşmaktadır. 1 soru da filozof hakkında verilen metinden filozofun görüşünü yansıtan kavram bilgisine ulaşabilme becerisi sorgulanmıştır.Psikoloji soruları, geçen yıllarda olduğu gibi metinden sonuç çıkarma biçiminde değil; metin verilmeden sorulmuştur. Şıklarda örnek cümleler verilerek öğrencinin doğru yanıta ulaşması istenmiştir. Konuları bilmeyen öğrencilerin zorlanacağı sorular olarak tanımlanabilir.Sosyoloji sorularında paragraf ve kavram bilgisi sorgulanmıştır. Soruların öğrencileri zorlamayacak düzeyde olduğu gözlemlenmiştir.Öğrencinin kavram bilgisi ve bilgiyi kullanabilme becerisi sorgulanmış. Bir soruda verilen metinde vurgulanan kavrama ulaşabilme istenirken diğer sorular bilgiyi kullanabilme becerisini ölçmeye yönelik sorulmuştur. Konuyu bilen öğrenciler için soruların zorluk derecesi düşük, kolay sorular olduğu söylenebilir.Temel bilgi ve kavram bilgisini sorgulamanın yanında öğrencinin yorum yeteneğini de ölçen sorulardan oluşmuştur. Genel olarak temel din kültürü ve ahlak bilgisi kazanımlarına hâkim olan öğrencilerin yapabileceği bir sınavdı.Sınav beklediğimiz üzere öğrencilerin konu kazanımlarına hakimiyetini ölçen, bilgiyi güncel hayat ile özdeşleştirerek sorgulayan sorulardan oluşmuştur. Okuduğunu anlayan, kazanımlara uygun temel bilgisi olan, bilgilerini deney ve etkinliklerle pekiştiren, günlük hayattaki olay ve gözlemler ile birleştirebilen öğrenciler başarılı olacaktır.Soru çıkması beklenen 'çözünürlük dengesi, periyodik cetvel, elektroliz" gibi konulardan soru sorulmamasına rağmen "atomun kuantum modeli, sulu çözeltiler" gibi bazı ünitelerden 2 soru çıkmıştır.Soruların beklendiği gibi bilgi ağırlıklı olduğu, bazı sorularda yorumun öne çıktığı değerlendirilmiştir. Sorular yaşam temelli hazırlanmış yani güncel yaşamla ilişkilendirilmiştir. Öğrencilerimizden bilgilere göre fen bölümünün en zorlayıcı sınavının biyoloji olduğunu belirtilmiştir. Özellikle DNA replikasyon mekanizması ve populasyon dağılım sorularının sınav için belirleyici olacağı düşünülmektedir.