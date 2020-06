Eğlence dolu yaz okulu başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) uzaktan eğitime, yaz aylarında TRT EBA TV kanallarında yayımlanacak 'Yaz Okulu' programları ile devam ediyor. Dün itibarıyla yayına başlayan yaz okulunda ilkokuldan liseye kadar her kademedeki çocuklar ve gençler için birbirinden eğlenceli yeni nesil içerikler yer alıyor. 28 Ağustos'a kadar sürecek olan yaz okulunda öğrencilerin okuldan uzakta kaldığı dönemde, zayıf kaldıkları alanları telafi edebilmeleri için Türkçe, Matematik gibi derslerin yanı sıra Avrupa Dil Yeterlilikleri Çerçevesi'ne göre hazırlanan İngilizce dersleri yer alacak. Her sabah saat 10:00'da başlayacak olan derslerin her biri 20 dakika sürecek. İşte yaz okulu programlarının detayları:Dil eğitimi sınıf özelinde değil, öğrencilerin konuşma becerilerini güçlendirmeyi hedefleyen 'Başlangıç (A1)', 'Temel (A2)', 'Orta Seviye Öncesi (B1)' ve 'Orta Seviye (B2)' düzeylerinde hazırlandı. Dinleme, okuma ve anlama becerilerini daha çok desteklemek amacıyla kuşakta, bir ders sadece hikâye anlatımına ayrıldı. Öğrencilerin yazma becerilerinin geliştirilmesi için de öğretmenler tarafından öğrencilere bazı görevler tanımlandı.MEB'in 2 yıl önce başlattığı, öğrencilerin derste teorik olarak işlediği konuları uygulamaya dönüşmesine fırsat sunarak derin öğrenmeyi destekleyen Tasarım Beceri Atölyeleri (TBA) yaz okulunda geniş bir yer alacak. TBA kuşaklarında, bilim ve teknoloji, sanat, kültür, yaşam becerileri ve spor alanlarında çocukların sosyal-duygusal becerilerini destekleyecek içerikler sunulacak.Öğrencilerin okuma-yazma eğitimlerini yüz yüze tamamlayamamalarından kaynaklanacak muhtemel eksiklikleri telafi etmek amacıyla hazırlanan özel kuşakta, alanında uzman sınıf öğretmenleri çocuklar için farklı bir okuma-yazma deneyimi sunacak. Drama ile zenginleştirilen bu kuşak özellikle okuma-yazma güçlüğü çeken çocuklar için önerildi.Okulların ailelerle iletişim kanallarını tazelemek için "Bizden" aile kuşağı, salgın nedeniyle evde kalma döneminin ortaya çıkardığı ya da çıkaracağı muhtemel konularla ilgili ailelere seslenecek. Çocuk gelişimi, ergenlik dönemi, aile içi iletişim, aile sağlığı gibi farklı pek çok temada uzman konuklarla analizler sunan program haftada 3 gün akşam saat 21.00'de EBA TV İlkokul kanalından yayınlanacak.Farklı konu ve konuklarıyla uzun süredir okullarına ve öğretmenler odasına uzak kalan öğretmenlere özel hazırlandı. Eğitim, kültür, sanat, edebiyat, bilim ve teknoloji gibi farklı disiplinlerde ve uzmanlıklarda temalara yer verilen programda, eğitimde örnek uygulamalar da izleyicilerle buluşturulacak.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA TV'de başlayan 'Yaz Okulu' programının açılışında öğrencilere seslendi. Bakan Selçuk, "Sizler öğrenmeye devam edin diye, varsa eksikleriniz tamamlayın diye, yazın da derslerimiz yayında olacak. Ama bu dersler, yaz tadında çok farklı ve eğlenceli içeriklerle hazırlandı. Bu programları takip etmenizi istiyorum. Sizlerin çok yönlü ve öğrenmeye açık insanlar olarak yetişmesi için bu alanlarda bilgi ve becerilerinizi arttırmanız önemli. Eksiklerinizi tamamlamak ve yeni sınıfınıza hazırlanmak için derslerinizi yakından takip etmeniz çok önemli" dedi.